बॉलीवुड

आर्यन खान थे वजह? रुक गई थी ‘जवान’ की शूटिंग… 4 महीनों तक शाहरुख ने क्यों बना ली थी दूरी?

आर्यन खान को करीब 25 दिन जेल में रहे। 3 से 4 महीनों तक शाहरुख खान ने न ही ‘जवान’ की शूटिंग की और न ही कोई सार्वजनिक कार्यक्रम अटेंड किया। आखिर क्यों रुक गई थी 'जवान' की शूटिंग... अभिनेत्री ने अब जाकर बताई असली वजह… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 30, 2025

Shahrukh Khan-Aryan Khan

शाहरुख और आर्यन खान साथ में जवान फिल्म का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb)

मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सराहनीय काम कर चुकीं गिरिजा ओक कुछ समय पहले अपने नीली साड़ी वाले वायरल लुक के चलते सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश बन गई थीं। गिरिजा ने ‘तारे जमीन पर’, ‘शोर इन द सिटी’ और ‘जवान’ जैसी फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। अब एक इंटरव्यू में गिरिजा ओक ने शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘जवान’ की शूटिंग के दौरान अपने अनुभव साझा किया है।

शाहरुख खान के बारे में क्या कहा गिरिजा ने?

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में गिरिजा ओक ने फिल्म ‘जवान’ में शाहरुख खान के साथ काम करने के अनुभव पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान अपने निजी जीवन में उथल-पुथल से गुजर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वह सेट पर हमेशा समय पर आए और अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। गिरिजा ने कहा कि शाहरुख खान ने कभी भी अपनी पर्सनल परेशानियों को अपने प्रोफेशनल माहौल पर हावी नहीं होने दिया।

कुछ महीनों तक बंद रही ‘जवान’ की शूटिंग

गिरिजा ओक ने यह भी बताया कि आर्यन खान केस के दौरान करीब 3 से 4 महीनों तक शाहरुख खान ने न ही ‘जवान’ की शूटिंग की और न ही कोई सार्वजनिक कार्यक्रम अटेंड किया। उन्होंने कहा,“उस दौरान मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी। उस समय किसी को भी मिस्टर खान तक पहुंच नही थी।”

आर्यन खान ड्रग केस

आर्यन खान ड्रग केस में एक क्रूज शिप पर की गई छापेमारी के दौरान प्रोहिबिटेड ड्रग्स रखने, उसका यूज और खरीदने-बेचने के आरोप में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस केस की जांच एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने की थी, जो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए। आर्यन खान को करीब 25 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत मिली। मई 2022 में आर्यन खान के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए, जबकि समीर वानखेड़े पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगने के बाद उन्हें इस केस से हटा दिया गया।

जवान के बारे में

फिल्म ‘जवान’ में शाहरुख खान डबल रोल में नजर आए, जबकि विजय सेतुपति और नयनतारा ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। फिल्म में दीपिका पादुकोण का कैमियो भी था, वहीं प्रियामणि, सान्या मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, रिद्धि डोगरा, संजीता भट्टाचार्य, गिरिजा ओक और लहर खान ने अहम भूमिकाएं निभाईं।
फिल्म को एटली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और शाहरुख खान को इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) से सम्मानित किया गया।

Aditi Rao Hydari Latest Post

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

शाहरुख़ खान

Updated on:

30 Dec 2025 08:30 pm

Published on:

30 Dec 2025 08:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आर्यन खान थे वजह? रुक गई थी 'जवान' की शूटिंग… 4 महीनों तक शाहरुख ने क्यों बना ली थी दूरी?

