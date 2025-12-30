आर्यन खान थे वजह? रुक गई थी ‘जवान’ की शूटिंग… 4 महीनों तक शाहरुख ने क्यों बना ली थी दूरी?

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में गिरिजा ओक ने फिल्म ‘जवान’ में शाहरुख खान के साथ काम करने के अनुभव पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान अपने निजी जीवन में उथल-पुथल से गुजर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वह सेट पर हमेशा समय पर आए और अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। गिरिजा ने कहा कि शाहरुख खान ने कभी भी अपनी पर्सनल परेशानियों को अपने प्रोफेशनल माहौल पर हावी नहीं होने दिया।