‘हीरामंडी’ एक्ट्रेस के नाम पर भेज रहा था दनादन मेसेज… निशाने पर थे ब्रांड्स और फैंस, जानें पूरा मामला

अदिति राव हैदरी लेटेस्ट पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Aditi Rao Hydari Latest Update: अदिति राव हैदरी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में अपने दमदार किरदार से सुर्खियां बटोरने वाली अदिति ने बताया कि कोई शातिर शख्स व्हाट्सएप पर उनका नकली प्रोफाइल बनाकर एक्टिव हो गया है। यह फर्जी अकाउंट फोटोग्राफरों और विज्ञापन कंपनियों को अदिति के नाम से मैसेज भेज रहा है। अदिति ने सभी को साफ चेतावनी दी है कि ऐसे मैसेज पर बिल्कुल भरोसा न करें।
शनिवार को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया, जिसमें नकली व्यक्ति के व्हाट्सएप विवरण भी शामिल थे। उन्होंने लिखा, "मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूं जो मेरा नकली रूप धारण कर रहा है, मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। फैंस और फोटोग्राफरों को 'फोटोशूट' के बारे में संदेश भेज रहा है। यह मैं नहीं हूं। मैं इस तरह से संपर्क नहीं करती। मैं काम के लिए किसी निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती। सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए होता है।"
उन्होंने आगे कहा, "कृपया सावधान रहें और उस नंबर से संपर्क न करें। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे, तो मेरी टीम को बताएं। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया और इतने सुरक्षात्मक और दयालु हैं।"
हालांकि शनिवार का दिन अभिनेत्री के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा, लेकिन पिछले महीने की शुरुआत में उन्होंने अपना वीकेंड अपने प्यारे दोस्तों के साथ बिताया। अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर कुत्तों के साथ खेलते हुए कुछ तस्वीरें अपलोड की थी।
बॉलीवुड और टॉलीवुड की चमकती दुनिया में कई एक्ट्रेसेज़ हैं, लेकिन अदिति राव हैदरी उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं जो खूबसूरती के साथ-साथ ऐतिहासिक किरदारों में भी जान डाल देती हैं। ‘पद्मावत’ की रानी मेहरुन्निसा हो या ‘ताज: डिवाइडेड बाय ब्लड’ की अनारकली। अदिति हर बार अपने शाही अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं।
हैदराबाद में 28 अक्टूबर 1986 को जन्मीं अदिति एक शाही परिवार से आती हैं। उनके परिवार की जड़ें अकबर हैदरी और तेलंगाना के वनापर्थी साम्राज्य से जुड़ी हैं। उनकी मां हिंदू हैं और पिता मुस्लिम, इसलिए उन्होंने दोनों के नाम अपने सरनेम में शामिल किए हैं।
अदिति ने करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म ‘प्रजापति’ से की, जबकि बॉलीवुड में उनका पहला कदम ‘दिल्ली-6’ से हुआ। इसके बाद ‘ये साली जिंदगी’, ‘रॉकस्टार’,‘मर्डर 3’, ‘फितूर’ जैसी फिल्मों में उन्होंने लगातार अपनी पहचान मजबूत की। निजी जीवन में, अदिति ने 21 साल की उम्र में शादी की थी, जो ज्यादा समय नहीं चली। अब वह एक्टर सिद्धार्थ के साथ अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं।
