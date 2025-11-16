‘हीरामंडी’ एक्ट्रेस के नाम पर भेज रहा था दनादन मेसेज… निशाने पर थे ब्रांड्स और फैंस, जानें पूरा मामला

शनिवार को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया, जिसमें नकली व्यक्ति के व्हाट्सएप विवरण भी शामिल थे। उन्होंने लिखा, "मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूं जो मेरा नकली रूप धारण कर रहा है, मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। फैंस और फोटोग्राफरों को 'फोटोशूट' के बारे में संदेश भेज रहा है। यह मैं नहीं हूं। मैं इस तरह से संपर्क नहीं करती। मैं काम के लिए किसी निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती। सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए होता है।"