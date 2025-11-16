Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘हीरामंडी’ एक्ट्रेस के नाम पर भेज रहा था दनादन मेसेज… निशाने पर थे ब्रांड्स और फैंस, जानें पूरा मामला

Aditi Rao Hydari: 'हीरामंडी' एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक, कोई शख्स WhatsApp पर उनकी नकली प्रोफाइल बनाकर ठगी के लिए फैंस और विज्ञापन कंपनियों को मैसेज भेज रहा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 16, 2025

Aditi Rao Hydari Latest Post

अदिति राव हैदरी लेटेस्ट पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Aditi Rao Hydari Latest Update: अदिति राव हैदरी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में अपने दमदार किरदार से सुर्खियां बटोरने वाली अदिति ने बताया कि कोई शातिर शख्स व्हाट्सएप पर उनका नकली प्रोफाइल बनाकर एक्टिव हो गया है। यह फर्जी अकाउंट फोटोग्राफरों और विज्ञापन कंपनियों को अदिति के नाम से मैसेज भेज रहा है। अदिति ने सभी को साफ चेतावनी दी है कि ऐसे मैसेज पर बिल्कुल भरोसा न करें।

एक्ट्रेस ने लिखा नोट

शनिवार को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया, जिसमें नकली व्यक्ति के व्हाट्सएप विवरण भी शामिल थे। उन्होंने लिखा, "मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूं जो मेरा नकली रूप धारण कर रहा है, मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। फैंस और फोटोग्राफरों को 'फोटोशूट' के बारे में संदेश भेज रहा है। यह मैं नहीं हूं। मैं इस तरह से संपर्क नहीं करती। मैं काम के लिए किसी निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती। सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए होता है।"

उन्होंने आगे कहा, "कृपया सावधान रहें और उस नंबर से संपर्क न करें। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे, तो मेरी टीम को बताएं। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया और इतने सुरक्षात्मक और दयालु हैं।"

हालांकि शनिवार का दिन अभिनेत्री के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा, लेकिन पिछले महीने की शुरुआत में उन्होंने अपना वीकेंड अपने प्यारे दोस्तों के साथ बिताया। अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर कुत्तों के साथ खेलते हुए कुछ तस्वीरें अपलोड की थी।

अदिति राव हैदरी का फिल्मी सफर

बॉलीवुड और टॉलीवुड की चमकती दुनिया में कई एक्ट्रेसेज़ हैं, लेकिन अदिति राव हैदरी उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं जो खूबसूरती के साथ-साथ ऐतिहासिक किरदारों में भी जान डाल देती हैं। ‘पद्मावत’ की रानी मेहरुन्निसा हो या ‘ताज: डिवाइडेड बाय ब्लड’ की अनारकली। अदिति हर बार अपने शाही अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं।

हैदराबाद में 28 अक्टूबर 1986 को जन्मीं अदिति एक शाही परिवार से आती हैं। उनके परिवार की जड़ें अकबर हैदरी और तेलंगाना के वनापर्थी साम्राज्य से जुड़ी हैं। उनकी मां हिंदू हैं और पिता मुस्लिम, इसलिए उन्होंने दोनों के नाम अपने सरनेम में शामिल किए हैं।

अदिति ने करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म ‘प्रजापति’ से की, जबकि बॉलीवुड में उनका पहला कदम ‘दिल्ली-6’ से हुआ। इसके बाद ‘ये साली जिंदगी’, ‘रॉकस्टार’,‘मर्डर 3’, ‘फितूर’ जैसी फिल्मों में उन्होंने लगातार अपनी पहचान मजबूत की। निजी जीवन में, अदिति ने 21 साल की उम्र में शादी की थी, जो ज्यादा समय नहीं चली। अब वह एक्टर सिद्धार्थ के साथ अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं।

ये भी पढ़ें

पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ सबको जिता दिए पवन सिंह, खुद भी नहीं लड़े चुनाव? अब सामने आई वजह
भोजपुरी
Bihar Election 2025: BJP Star Campaigner Pawan Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

Entertainment

Published on:

16 Nov 2025 06:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हीरामंडी’ एक्ट्रेस के नाम पर भेज रहा था दनादन मेसेज… निशाने पर थे ब्रांड्स और फैंस, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान से ले चुकी है एक्टिंग क्लासेज

धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान की ट्रेनिंग के बाद भी, जानें फिल्मों क्यों से बनाई दूरी?
बॉलीवुड

‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

'अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…' 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर
बॉलीवुड

सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

Sonu Sood Fan Video Post (1)
बॉलीवुड

टूटे अमिताभ बच्चन! इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बोले- सब छोड़कर जा रहे हैं…

Amitabh Bachchan emotional
बॉलीवुड

हेमा मालिनी नहीं इस पाकिस्तानी लड़की के लिए पागल थे धर्मेंद्र, जानें क्यों रह गया था उनका प्यार अधूरा

Dharmendra First Love story
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.