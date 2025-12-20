ना रणवीर ना अक्षय खन्ना… ‘धुरंधर’ देख कंगना ने किसकी कर दी बड़ाई, बोलीं- सरकार में हमारे मोदी जी…

जानकारी के मुताबिक, ‘धुरंधर’ बनाने में आदित्य ने बेहद मेहनत की है। करीब दो साल की रिसर्च और लगभग 280 करोड़ के बजट के साथ इस फिल्म को तैयार किया गया है। आदित्य ने कलाकारों की कास्टिंग पर भी बहुत ध्यान दिया है, हर कलाकार ने अपने किरदार को पर्दे पर पूरी सच्चाई से जिया है। एक्टर दिखने में भी बिलकुल रियल लग रहे थे। कास्ट के लिए चेहरे पर काम किया गया। कुल मिलाकर, ‘धुरंधर’ का कोई तोड़ नहीं है।