बॉलीवुड

ना रणवीर ना अक्षय खन्ना… ‘धुरंधर’ देख कंगना ने किसकी कर दी बड़ाई, बोलीं- सरकार में हमारे मोदी जी…

Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने ‘धुरंधर’ फिल्म देख ली है, उनका सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार में हमारे मोदी जी… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 20, 2025

Kangana Ranaut On Dhurandhar Reaction

‘धुरंधर’ देखने के बाद कंगना रनौत ने किया पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Kangana Ranaut On Dhurandhar Reaction: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' मूवी झंडे गाड़ रही है। भारत में फिल्म ने अब तक (15वें दिन) 503 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्डवाइड की बात करें तो यह आंकड़ा 700 करोड़ के पार पहुंच गया है।

फिल्म की चर्चा हर तरफ हो रही है। पाकिस्तान में ये फिल्म भले ही बैन किया गया है, लेकिन लोग चोरी-छिपे देख रहे हैं। इसी बीच, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भी इस फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की है। अभिनेत्री ने फिल्म को मास्टरपीस बताया है। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है… आइए जानते हैं।

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा?

कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लिखा- “जी हां, अब मैंने ‘धुरंधर’ फिल्म देख ली है। बहुत मजा आया, सच में। यह एक मास्टरपीस फिल्म है। इसके लिए फिल्ममेकर्स को ढेर सारा सम्मान और प्यार है।''

उन्होंने आगे लिखा, "सभी ने फिल्म में अच्छा काम किया है, लेकिन असली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर हैं। आदित्य धर जी बॉर्डर पर हमारे सुरक्षा बल और सरकार में हमारे मोदी जी, और बॉलीवुड सिनेमा में आप। कोई तोड़ नहीं है। खूब कंबल डाल के कुटाई करो। मजा आ गया… आदित्य धर जी और यामी गौतम ने बढ़िया काम किया है।”

कंगना रनौत के बातों से लगता है कि वह फिल्म मेकर्स से ज्यादा प्रभावित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में यह बात झलक भी रही है। उन्होंने फिल्म के किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया है।

फिल्म के लिए 2 साल तक की रिसर्च

फिल्ममेकर आदित्य धर का नाम आते ही देशभक्ति वाली फिल्मों की याद आ जाती है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया था। इस मूवी ने न केवल विक्की कौशल के करियर को नई उड़ान दी, बल्कि आदित्य धर को भी इंडस्ट्री में मजबूत पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने ‘आर्टिकल 370’ और ‘बारामूला’ जैसी फिल्मों पर भी काम किया, जो देश और समाज से जुड़े विषयों पर बनी हैं।

जानकारी के मुताबिक, ‘धुरंधर’ बनाने में आदित्य ने बेहद मेहनत की है। करीब दो साल की रिसर्च और लगभग 280 करोड़ के बजट के साथ इस फिल्म को तैयार किया गया है। आदित्य ने कलाकारों की कास्टिंग पर भी बहुत ध्यान दिया है, हर कलाकार ने अपने किरदार को पर्दे पर पूरी सच्चाई से जिया है। एक्टर दिखने में भी बिलकुल रियल लग रहे थे। कास्ट के लिए चेहरे पर काम किया गया। कुल मिलाकर, ‘धुरंधर’ का कोई तोड़ नहीं है।

Published on:

20 Dec 2025 08:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ना रणवीर ना अक्षय खन्ना… 'धुरंधर' देख कंगना ने किसकी कर दी बड़ाई, बोलीं- सरकार में हमारे मोदी जी…

