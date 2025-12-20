9 करोड़ का इंजेक्शन… बच्चे की मदद के लिए एल्विश यादव ने फैंस से मांगी मदद, मुनव्वर फारूकी ने NGO स्कैम का किया खुलासा

मुनव्वर फारूकी ने एल्विश यादव पर साधा निशाना! (इमेज सोर्स: इंफ्लुएंसर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Elvish Yadav-Munawar Faruqui Controversy: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह एक बीमार बच्चे के लिए अपने फैंस से मदद के लिए खास अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बच्चे के माता-पिता भी हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है, एल्विश यादव कहते है कि राम-राम जी सभी भाइयों को, मैं ऐसा वीडियो कभी बनाता नहीं हूं, हालांकि एक मासूम बच्चा बीमार है, उसे ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (एसएमए) हो गया है। एक इंजेक्शन लगेगी, जो USA (अमेरिका) से आता है, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। यदि आप सब मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। जितना भी 10-20-500-1000 रुपए बन सकता है, मदद करें। यदि इंजेक्शन टाइम पर नहीं लगा तो यह नहीं बचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मदद करें। मैं खुद कर रहा हूं- ‘एल्विश यादव फाउंडेशन से।’
वीडियो के तुरंत बाद 'लाफ्टर शेफ्स 2' के विनर मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) का वीडियो सामने आया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ एनजीओ आजकल मशहूर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स से इमोशनल अपील करवाकर डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे मैनेजर को एक साल आया था, जिसमें कहा गया कि एक बच्चे की मदद के लिए अपील करनी है। इसके लिए हम आपको बहुत ज्यादा पैसे देंगे।
इस पर ‘बिग बॉस 17’ के विनर ने कहा कि हमारे चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं और हैरानी की बात यह है कि ये लोग इतना पैसा देने को भी तैयार थे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम ऐसे प्रमोशन करते नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सा कारोबार चल रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है इलाज वाला हिस्सा सच हो या न भी हो, लेकिन इलाज के बाद बचा पैसा कहां जाएगा? अगर इतना क्राउड फंड इकट्ठा हो रहा है, तो इसके पीछे कोई बिजनेस की सोच तो जरूर होगी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग पागल हो चुके हैं। मैं बस यही बात कह रहा हूं ताकि लोगों को समझ आए कि क्या खेल चल रहा है। यह सही तरीका नहीं है। उन्होंने इशारा किया कि इस तरह की इमोशनल कहानियां सुनाकर इंसान गरीब से भी चैरिटी निकलवा सकते हैं। उन्होंने अपील की, ऐसा मत करो। यह गलत है।
