9 करोड़ का इंजेक्शन… बच्चे की मदद के लिए एल्विश यादव ने फैंस से मांगी मदद, मुनव्वर फारूकी ने NGO स्कैम का किया खुलासा

उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है इलाज वाला हिस्सा सच हो या न भी हो, लेकिन इलाज के बाद बचा पैसा कहां जाएगा? अगर इतना क्राउड फंड इकट्ठा हो रहा है, तो इसके पीछे कोई बिजनेस की सोच तो जरूर होगी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग पागल हो चुके हैं। मैं बस यही बात कह रहा हूं ताकि लोगों को समझ आए कि क्या खेल चल रहा है। यह सही तरीका नहीं है। उन्होंने इशारा किया कि इस तरह की इमोशनल कहानियां सुनाकर इंसान गरीब से भी चैरिटी निकलवा सकते हैं। उन्होंने अपील की, ऐसा मत करो। यह गलत है।