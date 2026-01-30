30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Dhurandhar OTT: जैसे ही OTT पर ‘धुरंधर’ हुई रिलीज, फैंस का फूटा गुस्सा, काटे 10 मिनट के सीन्स और गालियां

Dhurandhar OTT Release: धुरंधर फिल्म ओटीटी पर आ चुकी है, लेकिन रिलीज होते ही ये विवादों में भी घिर गई है। लोग लगातार मेकर्स पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और कबीर सिंह और एनिमल से फिल्म को कंपेयर कर रहे हैं। 

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 30, 2026

Dhurandhar OTT release controversy fans angry on makers said why muted dialogues 10 min cuts

धुरंधर की ओटीटी रिलीज पर हंगामा

थिएटर्स में 3 घंटे 34 मिनट लंबी फिल्म धुरंधर को देखने के बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि ओटीटी पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स और बिना किसी कट के 'रॉ' फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म में कई महत्वपूर्ण डायलॉग्स को म्यूट कर दिया गया है, गालियों पर 'बीप' लगा दी गई है और लगभग 10 मिनट के सीन्स को पूरी तरह ट्रिम यानी काट दिया गया है। 'A' सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद इस तरह की सेंसरशिप ने दर्शकों को ठगा हुआ महसूस कराया है।

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा (Dhurandhar OTT release Fans fume over muted dialogues 10 min cuts)

जैसे ही फिल्म स्ट्रीम होनी शुरू हुई, 'X' (जो पहले ट्विटर था) पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने भड़ास निकालते हुए लिखा, "आपने फिल्म को 'A' रेटिंग दी है, फिर भी शब्दों को म्यूट कर रहे हैं। क्या हम 5 साल के बच्चे हैं? इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर लोग 18 साल से ऊपर के हैं, ऐसे कट्स वाली फिल्म देखने का कोई मतलब नहीं है। आपने फिल्म की नेचुरल वाइब छीन ली।"

एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया, "जब 'एनिमल' और 'कबीर सिंह' जैसी फिल्में बिना किसी कट के ओटीटी पर आ सकती हैं, तो 'धुरंधर' के साथ यह मजाक क्यों? अगर अच्छे हिस्से ही काट दिए तो ओटीटी रिलीज का फायदा क्या?" फैंस का कहना है कि वह इस 'एडिटेड' वर्जन को देखकर बेहद निराश हैं।

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' ने रचा इतिहास (Dhurandhar Box Office Create History)

रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक 835.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्डवाइड स्तर पर 55 दिनों में फिल्म 1300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है।

रणवीर सिंह

