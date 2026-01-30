Dhurandhar OTT: जैसे ही OTT पर ‘धुरंधर’ हुई रिलीज, फैंस का फूटा गुस्सा, काटे 10 मिनट के सीन्स और गालियां

थिएटर्स में 3 घंटे 34 मिनट लंबी फिल्म धुरंधर को देखने के बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि ओटीटी पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स और बिना किसी कट के 'रॉ' फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म में कई महत्वपूर्ण डायलॉग्स को म्यूट कर दिया गया है, गालियों पर 'बीप' लगा दी गई है और लगभग 10 मिनट के सीन्स को पूरी तरह ट्रिम यानी काट दिया गया है। 'A' सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद इस तरह की सेंसरशिप ने दर्शकों को ठगा हुआ महसूस कराया है।