OTT पर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मचा रही धमाल, रिलीज होते ही बनी नंबर 1

OTT New Release: ओटीटी की दुनिया में इन दिनों एक नई फिल्म ने दस्तक दी है जिसने आते ही तहलका मचा रखा है। इसमें कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा और उभरती हुई कलाकार प्रतिभा रांटा हैं। दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म को ओटीटी पर नंबर एक बना दिया है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि 'अक्यूज्ड' (Accused) हैं जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन गई है।



हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म ने 'धुरंधर' और 'तेरे इश्क में' जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। महज 24 घंटे के अंदर ही दर्शकों ने इसे इतना प्यार दिया है कि यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।