‘धुरंधर 2’ के पोस्टर की क्या है हकीकत? जिसमें रणवीर का लुक देख फैंस के बीच बढ़ी हलचल

'धुरंधर 2' वायरल पोस्टर का सच (इमेज सोर्स: एक्स)
Dhurandhar 2 Viral Poster Fact Check: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ रिलीज के 55 दिन बाद एक भाषा में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच चुकी है, वहीं अब सोशल मीडिया पर सामने आए ‘धुरंधर 2’ के एक पोस्टर ने फैंस के बीच हलचल बढ़ा दी है। वायरल तस्वीर में रणवीर का ‘हमजा’ और ‘जसकीरत’ दोनों ही पहले से भी ज्यादा खतरनाक और दमदार दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पोस्टर की सच्चाई जानने को फैंस बेताब हैं, चलिए जानते हैं इस वायरल पोस्टर का पूरा सच…
‘धुरंधर’ की बड़ी सफलता के बाद मेकर्स ‘पार्ट 2’ की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। मेकर्स के मुताबिक, फिल्म का सीक्वल 18 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा।
इस बीच आज, 29 जनवरी (गुरुवार) को सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर द रिवेंज’ का पोस्टर नजर आया, जिसके बाद चर्चाओं का दौर इंटरनेट पर शुरू हो गया। लेकिन सच तो ये है कि इस शानदार पोस्टर को किसी मेकर्स ने नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव फैन ने खुद बनाया है। वायरल हो रहे पोस्टर में रणवीर सिंह का किरदार ‘हमजा’ और ‘जसकिरत सिंह’ दोनों इतने जबरदस्त लुक में नजर आए कि फैंस की धड़कनें बढ़ गईं। साथ ही उस टैलेंटेड फैन की भी जमकर वाहवाही हुई, जिसने अपनी क्रिएटिविटी से पूरे सोशल मीडिया का ध्यान खींच लिया।
धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद फिल्म ने भारत (एक भाषा) में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसके साथ ही रणवीर सिंह ऐसे पहले बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं, जिन्होंने यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब रणवीर, प्रभास, यश और अल्लू अर्जुन जैसे पैन-इंडिया सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
पहले नंबर पर है अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’, जिसने 1471 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। दूसरे नंबर पर है प्रभास की ‘बाहुबली 2’, जिसका भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 1417 करोड़ रुपये रहा। तीसरे नंबर पर अब आ चुकी है रणवीर सिंह की’ धुरंधर’, जिसने 1002 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है।
