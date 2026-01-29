‘धुरंधर 2’ के पोस्टर की क्या है हकीकत? जिसमें रणवीर का लुक देख फैंस के बीच बढ़ी हलचल

इस बीच आज, 29 जनवरी (गुरुवार) को सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर द रिवेंज’ का पोस्टर नजर आया, जिसके बाद चर्चाओं का दौर इंटरनेट पर शुरू हो गया। लेकिन सच तो ये है कि इस शानदार पोस्टर को किसी मेकर्स ने नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव फैन ने खुद बनाया है। वायरल हो रहे पोस्टर में रणवीर सिंह का किरदार ‘हमजा’ और ‘जसकिरत सिंह’ दोनों इतने जबरदस्त लुक में नजर आए कि फैंस की धड़कनें बढ़ गईं। साथ ही उस टैलेंटेड फैन की भी जमकर वाहवाही हुई, जिसने अपनी क्रिएटिविटी से पूरे सोशल मीडिया का ध्यान खींच लिया।