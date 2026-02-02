रोहित शेट्टी की ‘गोलमाल फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री, ‘गोलमाल 5’ में अजय देवगन से लेंगे पंगा

Akshay Kumar Joins Rohit Shetty Golmaal 5: बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी में शुमार ‘गोलमाल’ एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने फैंस की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री होने जा रही है और वो भी हीरो नहीं, बल्कि विलेन के रूप में।