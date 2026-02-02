2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रोहित शेट्टी की ‘गोलमाल फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री, ‘गोलमाल 5’ में अजय देवगन से लेंगे पंगा

Akshay Kumar Joins Rohit Shetty Golmaal 5: बॉलीवुड के खिलाड़ी अब रोहित शेट्टी की सुपरहिट फ्रेंचाइजी गोलमाल में एंट्री करने जा रहे हैं। जी हां, अजय देवगन के साथ अब अक्षय भी फिल्म में नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 02, 2026

Akshay Kumar Joins Rohit Shetty Golmaal 5

Akshay Kumar-Ajay Devgn-Rohit Shetty (सोर्स- एक्स)

Akshay Kumar Joins Rohit Shetty Golmaal 5: बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी में शुमार ‘गोलमाल’ एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने फैंस की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री होने जा रही है और वो भी हीरो नहीं, बल्कि विलेन के रूप में।

नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे अक्षय कुमार (Akshay Kumar Joins Rohit Shetty Golmaal 5)

करीब दो दशकों से दर्शकों को हंसी का डोज देने वाली गोलमाल सीरीज अब एक नए प्रयोग की ओर बढ़ रही है। अब तक ये फ्रेंचाइजी हल्की-फुल्की कॉमेडी, कन्फ्यूजन और दमदार वन-लाइनर्स के लिए जानी जाती रही है। 'वेराइटी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक 'गोलमाल 5' में पहली बार कहानी को एक मजबूत नकारात्मक किरदार मिलने वाला है, जिसे निभाएंगे अक्षय कुमार।

फिर एक ही फिल्म में दिखेंगे अजय-अक्षय

अजय देवगन और अक्षय कुमार की ये जोड़ी पहले भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है, लेकिन इस बार दोनों आमने-सामने होंगे। एक तरफ अजय देवगन अपनी टीम के साथ हास्य का तड़का लगाते दिखेंगे, तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार का विलेन अवतार कहानी में नए रंग भर देगा। माना जा रहा है कि ये किरदार कॉमिक होने के साथ-साथ कहानी को फैंटेसी टच भी देगा, जिससे फिल्म का स्केल पहले से कहीं बड़ा होगा।

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो 'गोलमाल 5' में पुरानी टीम की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े एक बार फिर अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और अश्विनी कालसेकर जैसे कलाकार भी फिल्म की कॉमेडी को मजबूती देंगे। शरमन जोशी की वापसी की भी चर्चा है, जबकि करीना कपूर खान के नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है।

गोलमाल फ्रेंचाइजी की शुरुआत

गोलमाल फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2006 में हुई थी और अब यह सीरीज अपने 20 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में मेकर्स इस खास मौके को और भी यादगार बनाना चाहते हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में फरवरी के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, वहीं इसे 2027 की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है।

अक्षय कुमार और अजय देवगन की ये छठी फिल्म होगी, जो करीब 32 साल लंबे करियर में दोनों को एक बार फिर साथ ला रही है। इस बार हीरो-विलेन की टक्कर के साथ, गोलमाल 5 से दर्शकों को जबरदस्त हंसी, ट्विस्ट और सरप्राइज की पूरी उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की ‘आदिपुरुष’ से तुलना पर अरुण गोविल का बयान, बोले- भगवान जैसा दिखना…
बॉलीवुड
Arun Govil on Ranbir Kapoor Ramayan Being Compared to Adipurush

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 05:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रोहित शेट्टी की ‘गोलमाल फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री, ‘गोलमाल 5’ में अजय देवगन से लेंगे पंगा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

6 साल की बच्ची के साथ रेप पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा, बोलीं- किस तरह की अगली पीढ़ी…

Taapsee Pannu Lashes Out On Delhi Minor Rape Case
बॉलीवुड

Toxic के कार सीन पर भड़के अनुराग कश्यप, ट्रोलर्स को लताड़ा, बोले- हिटलर की मौत के बाद…

Anurag Kashyap Recalls Hitler Political Films
बॉलीवुड

Fact Check: AI ने उड़ाई शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल संग लिंकअप में जानें कितनी है सच्चाई

Fact Check: AI ने उड़ाई शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल संग लिंकअप में जानें कितनी है सच्चाई
बॉलीवुड

रोहित शेट्टी ने कुछ समय पहले खरीदे थे एक किताब के राइट्स, क्या वही बना हमले का कारण?

Rohit Shetty Firing at house police new investigation angle with his new book underworld writes Rakesh Maria
बॉलीवुड

दीपिका पादुकोण के बैग में मिला दो दिन पुराना थेपला, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा, वजह जानकर आएगा प्यार

Deepika Padukone Talks About Daughter Dua
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.