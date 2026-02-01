बैन के बावजूद पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रही ‘धुरंधर’, ओटीटी पर आते ही भारत में छिड़ी बहस

करीब 1300 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ ‘धुरंधर’ पहले ही भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है। थिएटर रिलीज के बाद कुछ समय तक फिल्म को लेकर शोर थमा जरूर था, लेकिन 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होते ही यह फिर से दर्शकों की जुबान पर आ गई। चौंकाने वाली बात ये है कि आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में प्रतिबंधित होने के बावजूद फिल्म वहां नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गई।