Fact Check: AI ने उड़ाई शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल संग लिंकअप में जानें कितनी है सच्चाई

बता दें, शेफाली बग्गा म्यूजिक वीडियो कर चुकी हैं और 'बिग बॉस 13' में एक कंटेट्स के तौर पर नजर आई थीं। उन्होंने आईपीएल क्रिकेट मैच में एंकरिंग भी की है और साल 2025 में एक शो 'लव वेंचर' को को-होस्ट करते हुए दिखाई दी हैं। अपने करियर के अलावा, शेफाली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। शेफाली की ये प्रतिक्रिया साफ तौर पर दर्शाती है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में गलत अफवाहों को बर्दाश्त नहीं करेंगी।