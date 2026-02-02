दीपिका पादुकोण के बैग में मिला दो दिन पुराना थेपला, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा, वजह जानकर आएगा प्यार

मातृत्व ने दीपिका की सोच को प्रोफेशनल लाइफ में भी बदला है। कुछ समय पहले मां बनने के बाद उन्होंने काम के घंटों को लेकर खुलकर अपनी राय रखी थी। दीपिका का मानना है कि नई मदर्स को काम पर लौटने के लिए सहयोग और समझ की जरूरत होती है। उन्होंने आठ घंटे के वर्क कल्चर की वकालत करते हुए कहा कि लगातार खुद को थकाना जरूरत नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के साथ अन्याय है। उनके मुताबिक संतुलित दिनचर्या ही लंबे समय तक बेहतर काम करने की कुंजी है।