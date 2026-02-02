धुरंधर को ‘घिनौनी’ फिल्म बताने पर फंस गईं डायरेक्टर शाजिया इकबाल, ट्रोल्स के बाद उठाना पड़ा ये कदम

आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर ने रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में जबरदस्त शुरुआत की थी। कुछ ही हफ्तों में फिल्म ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली और इसके गाने भी चार्टबस्टर साबित हुए। रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को और मजबूती दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद भी यह फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है।