2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धुरंधर को ‘घिनौनी’ फिल्म बताने पर फंस गईं डायरेक्टर शाजिया इकबाल, ट्रोल्स के बाद उठाना पड़ा ये कदम

Shazia Iqbal Criticises Ranveer Singh Dhurandhar: फिल्म धड़क 2 की निर्देशक शाजिया इकबाल ने हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को घिनौनी फिल्म बताया था। इसके बाद डायरेक्टर को काफी ट्रोल किया गया था, अब उन्होंने इसी सब से परेशान होकर बड़ा कदम उठाया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 02, 2026

Shazia Iqbal Criticizes Ranveer Singh Dhurandhar

Shazia Iqbal (सोर्स-एक्स)

Shazia Iqbal Criticizes Ranveer Singh Dhurandhar: बॉलीवुड में इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी धूम मचा रही है। दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त सराहना मिलने के बीच फिल्म को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह बनी हैं धड़क 2 की निर्देशक शाजिया इकबाल।

शाजिया ने धुरंधर को बताया 'घिनौनी' फिल्म (Shazia Iqbal Criticizes Ranveer Singh Dhurandhar)

दरअसल शाजिया इकबाल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बिना नाम लिए धुरंधर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने फिल्म को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने इंडस्ट्री और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और कुछ ही घंटों में मामला वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर उठी बहस (Shazia Iqbal Criticizes Ranveer Singh Dhurandhar)

शाजिया के बयान के बाद फिल्म प्रेमियों के बीच बहस छिड़ गई। जहां एक ओर 'धुरंधर' को साल की सबसे दमदार स्पाई थ्रिलर बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर निर्देशक की आलोचना ने एक अलग ही बहस को जन्म दे दिया। कई यूजर्स ने शाजिया के बयान को निजी राय बताया, तो कुछ ने इसे फिल्म की लोकप्रियता के खिलाफ प्रतिक्रिया करार दिया।

प्राइवेट किया इंस्टाग्राम अकाउंट ( Shazia Iqbal Privates Her Instagram Account)

जैसे ही शाजिया की टिप्पणी तेजी से फैलने लगी, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया। पहले उनका अकाउंट सार्वजनिक था, जहां वो अपने विचार और प्रोफेशनल अपडेट्स साझा करती रहती थीं। अकाउंट प्राइवेट होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद उन्हें ट्रोलिंग या आलोचना का सामना करना पड़ रहा था या फिर वो इस विवाद से दूरी बनाना चाहती थीं।

‘धुरंधर’ का जलवा बरकरार

आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर ने रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में जबरदस्त शुरुआत की थी। कुछ ही हफ्तों में फिल्म ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली और इसके गाने भी चार्टबस्टर साबित हुए। रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को और मजबूती दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद भी यह फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है।

शाजिया ने पोस्ट में क्या लिखा था?

दरअसल शाजिया ने अपने पोस्ट में लिखा था- 'कितनी अनर्थ को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। ये बात किसी से छिपी नहीं है और न ही ये अनजाने में बनी है। नफरत फैलाना और हिंसा भड़काना तो इस फिल्म के डीएनए में है।'

शाजिया इकबाल का करियर

शाजिया इकबाल ने बॉलीवुड में धड़क 2 के जरिए निर्देशन की शुरुआत की थी। फिल्म को समीक्षकों से सराहना मिली, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत रहा। इससे पहले वह एक शॉर्ट फिल्म का निर्देशन भी कर चुकी हैं, जिसे फिल्म समारोहों में पहचान मिली थी। धुरंधर विवाद के बाद एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में है।

ये भी पढ़ें

मुझे पता है अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग… अरिजीत सिंह के इंडस्ट्री छोड़ने पर पलाश सेन का बयान हुआ वायरल
मनोरंजन
मुझे पता है अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग... अरिजीत सिंह के इंडस्ट्री छोड़ने पर पलाश सेन के बयान से मचा हड़कंप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धुरंधर को ‘घिनौनी’ फिल्म बताने पर फंस गईं डायरेक्टर शाजिया इकबाल, ट्रोल्स के बाद उठाना पड़ा ये कदम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अरिजीत के संन्यास के 5 दिन बाद रिलीज हुआ उनका ये गाना, आवाज सुनकर फैंस हुए इमोशनल

Arijit Singh New romantic Song ishq ka fever out after 5 days of retirement fans get emotional
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ में गन होल्डिंग को लेकर आदित्य धर ने बताई इंट्रेस्टिंग वजह, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह!

फिल्म 'धुरंधर'
बॉलीवुड

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की ‘आदिपुरुष’ से तुलना पर अरुण गोविल का बयान, बोले- भगवान जैसा दिखना…

Arun Govil on Ranbir Kapoor Ramayan Being Compared to Adipurush
बॉलीवुड

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी पर दिया पहला रिएक्शन, 2 फरवरी नहीं, अब ये डेट हुई वायरल

Rashmika Mandanna broke silence on marriage with Vijay Deverakonda said it all
बॉलीवुड

नास्तिक के पास धर्म का ऑप्शन नहीं… जावेद अख्तर ने समाज को लेकर दिया बयान, पहली पत्नी को बताया बेस्ट फ्रेंड

Javed Akhtar comment on Nastik with example and said my first wife is my best friend
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.