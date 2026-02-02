मुझे पता है अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग… अरिजीत सिंह के इंडस्ट्री छोड़ने पर पलाश सेन का बयान हुआ वायरल

पलाश सेन ने इंस्टाग्राम पर अपनी 2002 की फिल्म 'फिलहाल' से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें मेघना गुलजार ने निर्देशक के तौर पर डेब्यू किया था। इस फिल्म में संजय सूरी, तब्बू और सुष्मिता सेन भी लीड रोल में थे। बता दें, पलाश ने अपने पोस्ट में लिखा, "24 साल पहले आज ही के दिन या शायद 2 फरवरी को, एक एक्टर के तौर पर मेरी पहली फिल्म, फिलहाल, रिलीज हुई थी पर ये फ्लॉप रही और ज्यादातर क्रिटिक्स ने मुझे बुरा बताया और कई फिल्मी लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया, लेकिन इन सब में एक मॉडल और एक्ट्रेस थी, जिसने मुझे लेक्चर दिया कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, जैसा कि और भी कई लोगों ने किया।"