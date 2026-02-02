रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की ‘आदिपुरुष’ से तुलना पर अरुण गोविल का बयान, बोले- भगवान जैसा दिखना…

Arun Govil on Ranbir Kapoor Ramayan Being Compared to Adipurush: भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में भगवान राम की छवि को घर-घर तक पहुंचाने वाले अभिनेता अरुण गोविल एक बार फिर चर्चा में हैं। साल 1987 में प्रसारित हुए रामानंद सागर के ऐतिहासिक धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका में अमर हो चुके अरुण गोविल ने हाल ही में नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस नई फिल्म की तुलना ओम राउत की आदिपुरुष से करना ठीक नहीं है।