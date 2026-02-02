2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Toxic के कार सीन पर भड़के अनुराग कश्यप, ट्रोलर्स को लताड़ा, बोले- हिटलर की मौत के बाद…

Anurag Kashyap Recalls Hitler Political Films: अनुराग कश्यप ने फिल्म 'Toxic' के सपोर्ट में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने हिटलर की मौत का जिक्र किया और 'Toxic' जैसी फिल्मों को आलोचना के बजाय उसकी सराहना की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 02, 2026

Anurag Kashyap Recalls Hitler Political Films

अनुराग कश्यप ने किया फिल्म 'Toxic' का सपोर्ट (सोर्स: X )

Anurag Kashyap Recalls Hitler Political Films: बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने 17वें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'ब्लैक फ्राइडे' जैसी फिल्मों के निर्देशक ने 'टॉक्सिक' के टीजर में दिखाए गए 'कार वाले सीन' को लेकर निर्देशक गीतू मोहनदास का बचाव किया और उन्होंने कहा कि जो लोग इन सीन्स को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, वो उनका सांस्कृतिक पाखंड है। इसी स्टेज पर अनुराग ने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की भी तारीफ की।

अनुराग कश्यप ने ट्रोलर्स को लताड़ा

KGF फेम यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर बीते महीने 8 जनवरी को रिलीज किया गया था। जहां इसे यूट्यूब पर 96 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है, तो वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब नफरत और ट्रोलिंग भी देखने को मिली। बता दें, अनुराग कश्यप ने इस विवाद पर अपनी राय रखते हुए कहा, "टीजर के खिलाफ जिस तरह लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, वो हमारे सांस्कृतिक पाखंड को दिखाता है। जब कोई एक्टर स्क्रीन पर शर्टलेस दिखता है या बहुत ज्यादा मर्दानगी दिखाता है, तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब कोई महिला अपनी सेक्शुअलिटी का जश्न मनाती है, तो इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है।"

बता दें कि 'टॉक्सिक' के 2 मिनट 21 सेकेंड के टीजर की शुरुआत यश के किरदार के कब्रिस्तान में तबाही मचाने से होती है, लेकिन उससे पहले इसमें यश को एक महिला स्टार के साथ कार में इंटीमेट सीन करते दिखाया गया है। ये सीन दर्शकों के बड़े वर्ग को पसंद नहीं आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब आलोचना की जा रही है। इस कारण कार में यश के साथ दिखी एक्ट्रेस बीट्रिज टॉफेनबैक को अपना सोशल मीडिया अकाउंट पहले डिलीट और फिर प्राइवेट भी करना पड़ा। यहां तक कि कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने भी इस कंटेंट की काफी निंदा की।

कार में इंटीमेट सीन पर हंगामा

इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप फिल्म फेस्टिवल के मंच पर 'फियरलेस फिल्म मेकिंग' नाम के एक सेशन में बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों पर भी बात की और कहा, "आज के समय में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' या 'ब्लैक फ्राइडे' जैसी फिल्में बनाना नामुमकिन है। कुछ विषय राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गए हैं और विवादों को जन्म देते हैं। ईरान या रूस जैसे देशों के निर्देशक हमसे कहीं ज्यादा पाबंदियों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वो फिल्में बना रहे हैं। भारतीय निर्देशकों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।" इसके बाद, जब अनुराग कश्यप से आज के समय में मेनस्ट्रीम सिनेमा में राजनीतिक फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "जर्मनी में हिटलर के खिलाफ फिल्में हिटलर की मौत के बाद ही आईं। मुझे लगता है कि इसी तरह हर चीज का अपना समय होता है।"

रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 'KGF 2' के बाद उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इसकी कहानी यश ने निर्देशक गीतू मोहनदास के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन-थ्रिलर है, जिसमें यश के किरदार का नाम राया है। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं। ये फिल्म 19 मार्च 2026 को पैन इंडिया रिलीज हो रही है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर रणवीर सिंह की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर पार्ट 2' से है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

02 Feb 2026 05:12 pm

Published on:

02 Feb 2026 05:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Toxic के कार सीन पर भड़के अनुराग कश्यप, ट्रोलर्स को लताड़ा, बोले- हिटलर की मौत के बाद…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रोहित शेट्टी की ‘गोलमाल फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री, ‘गोलमाल 5’ में अजय देवगन से लेंगे पंगा

Akshay Kumar Joins Rohit Shetty Golmaal 5
बॉलीवुड

6 साल की बच्ची के साथ रेप पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा, बोलीं- किस तरह की अगली पीढ़ी…

Taapsee Pannu Lashes Out On Delhi Minor Rape Case
बॉलीवुड

Fact Check: AI ने उड़ाई शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल संग लिंकअप में जानें कितनी है सच्चाई

Fact Check: AI ने उड़ाई शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल संग लिंकअप में जानें कितनी है सच्चाई
बॉलीवुड

रोहित शेट्टी ने कुछ समय पहले खरीदे थे एक किताब के राइट्स, क्या वही बना हमले का कारण?

Rohit Shetty Firing at house police new investigation angle with his new book underworld writes Rakesh Maria
बॉलीवुड

दीपिका पादुकोण के बैग में मिला दो दिन पुराना थेपला, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा, वजह जानकर आएगा प्यार

Deepika Padukone Talks About Daughter Dua
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.