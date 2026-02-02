Toxic के कार सीन पर भड़के अनुराग कश्यप, ट्रोलर्स को लताड़ा, बोले- हिटलर की मौत के बाद…

इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप फिल्म फेस्टिवल के मंच पर 'फियरलेस फिल्म मेकिंग' नाम के एक सेशन में बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों पर भी बात की और कहा, "आज के समय में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' या 'ब्लैक फ्राइडे' जैसी फिल्में बनाना नामुमकिन है। कुछ विषय राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गए हैं और विवादों को जन्म देते हैं। ईरान या रूस जैसे देशों के निर्देशक हमसे कहीं ज्यादा पाबंदियों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वो फिल्में बना रहे हैं। भारतीय निर्देशकों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।" इसके बाद, जब अनुराग कश्यप से आज के समय में मेनस्ट्रीम सिनेमा में राजनीतिक फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "जर्मनी में हिटलर के खिलाफ फिल्में हिटलर की मौत के बाद ही आईं। मुझे लगता है कि इसी तरह हर चीज का अपना समय होता है।"