Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2; ने 11वें दिन भी मारी दहाड़, 300 करोड़ पहुंचा कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 11: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस समय बॉक्स ऑफिस पर एक अजेय योद्धा की तरह आगे बढ़ रही है। रिलीज के दूसरे वीकेंड में करीब 60 करोड़ का बंपर कलेक्शन करने के बाद, हर किसी की नजर इस बात पर थी कि फिल्म 'मंडे टेस्ट' में कैसा प्रदर्शन करती है। ज्यादातर देखा जाता है कि वर्किंग डे शुरू होते ही फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन 'बॉर्डर 2' ने 11वें दिन भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है और वीकडेज में भी धमाकेदार कलेक्शन कर डाला है।