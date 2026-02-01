मैं आजाद हूं…ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफे के बाद दी प्रतिक्रिया, बोलीं- किसी वस्त्र की जरूरत नहीं

अपने त्यागपत्र में ममता कुलकर्णी ने अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा, जिसमें उन्होंने ‘ममता’ और ‘कुलकर्णी’ के बीच ‘मुकुंद’ जोड़ा। हालांकि, उन्होंने किन्नर अखाड़े की ओर से मिला नाम ‘यमाई ममता नंद गिरि’ इसमें शामिल नहीं किया। इसके जरिए उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि अखाड़े से उन्हें बाहर नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने स्वयं ही अपने दायित्वों से अलग होने का फैसला लिया है।