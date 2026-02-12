12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में बदला बयान, अदालत ने लगाई डांट, बोली- आपको 25 मौके दिए गए

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates: अभिनेता राजपाल यादव को जमानत याचिका को लेकर सुनवाई चल रही है। इसी बीच अदालत ने एक्टर को फटकार भी लगा दी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 12, 2026

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates

Rajpal Yadav (सोर्स- पत्रिका)

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दोपहर करीब 1 बजे हुई कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णा शर्मा ने अभिनेता के पक्ष में पेश किए गए तर्कों पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने पाया कि बचाव पक्ष की ओर से दो अलग-अलग बातें रखी गईं, जिस पर कोर्ट ने साफ रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी।

कोर्ट में क्या हुआ? (Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates)

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने पहले कहा कि बकाया राशि सीधे शिकायतकर्ता को अदा की जाएगी। इस बात की पुष्टि स्वयं अभिनेता ने भी की। हालांकि, कुछ ही देर बाद उसी पक्ष की ओर से यह कहा गया कि रकम अदालत में जमा कराई जाएगी।

इन दो अलग-अलग बयानों पर न्यायालय ने आपत्ति जताई और कहा कि बचाव पक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस प्रक्रिया का पालन करना चाहता है। जस्टिस स्वर्णा शर्मा ने वकील को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

9 करोड़ के विवाद से जुड़ा मामला

राजपाल यादव लंबे समय से एक चेक बाउंस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह विवाद कथित तौर पर फिल्म निर्माण से जुड़े एक वित्तीय लेनदेन से शुरू हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपये का भुगतान समय पर नहीं हो सका। समय के साथ ब्याज और अन्य देनदारियों को मिलाकर कुल बकाया लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

इस मामले में पहले भी अदालत ने राहत दी थी, लेकिन निर्धारित शर्तों का पालन न होने के कारण सख्ती दिखाई गई। हाल ही में अभिनेता ने अदालत के आदेश के बाद आत्मसमर्पण किया और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

अंतरिम जमानत पर टिकी निगाहें

राजपाल यादव की टीम अंतरिम जमानत की मांग कर रही है, ताकि वे अस्थायी रूप से जेल से बाहर आ सकें और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की दिशा में कदम उठा सकें। अदालत का रुख फिलहाल इस बात पर निर्भर करता दिख रहा है कि भुगतान की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट और ठोस आश्वासन दिया जाता है या नहीं।

फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन कलाकार उनके समर्थन में सामने आए हैं और आर्थिक सहयोग की बात भी कही जा रही है। ऐसे में 2:30 बजे होने वाली अगली सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बचाव पक्ष अदालत को संतुष्ट कर पाता है या नहीं। आने वाला फैसला राजपाल यादव के लिए बड़ी राहत या नई चुनौती दोनों में से कुछ भी साबित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 02:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में बदला बयान, अदालत ने लगाई डांट, बोली- आपको 25 मौके दिए गए

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट के सपोर्ट में सोहा ने कही ऐसी बात

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट का जिक्र कर सोहा ने कही ऐसी बात, छिड़ा विवाद
बॉलीवुड

राजपाल यादव वापस खाएंगे जेल की हवा, नहीं मिली जमानत, इस तारीख को अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates
बॉलीवुड

2 बार पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल यादव, लगा था धोखाधड़ी और जाली साइन का आरोप

राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि राजपाल यादव इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। आइये जानते हैं पूरा मामला...
बॉलीवुड

सुनवाई के बीच राजपाल यादव को अमेरिका से आई मदद, अनूप जलोटा बने मसीहा, ऑफर कर दी बड़ी रकम

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav
बॉलीवुड

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.