राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में बदला बयान, अदालत ने लगाई डांट, बोली- आपको 25 मौके दिए गए

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दोपहर करीब 1 बजे हुई कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णा शर्मा ने अभिनेता के पक्ष में पेश किए गए तर्कों पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने पाया कि बचाव पक्ष की ओर से दो अलग-अलग बातें रखी गईं, जिस पर कोर्ट ने साफ रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी।