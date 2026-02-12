जेल में बंद राजपाल यादव को अब हाईकोर्ट से फटकार, सुनवाई में बोली अदालत- सहानुभूति अपनी जगह…

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Updates: बॉलीवुड के लोकप्रिय कॉमेडियन और चरित्र अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 9 करोड़ रुपये से जुड़े चेक बाउंस मामले में वह इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। 12 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां अदालत ने पहले आदेशों का पालन न करने को लेकर कड़ी टिप्पणी की। अब इस मामले में आगे की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी।