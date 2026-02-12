तिहाड़ में बंद राजपाल यादव की चमकी किस्मत, सलाखों के पीछे मदद के लिए आगे आई ये मशहूर कंपनी

इतना ही नहीं, राजपाल यादव की मदद के लिए कई अन्य सेलेब्स भी आगे आए हैं। इनमें टीवी एक्ट्रेस गुरमीत चौधरी, विवादित फिल्म क्रिटिक्स KRK और राजनेता तेजप्रताप यादव शामिल हैं, जिन्होंने सपोर्ट का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा सलमान खान, अजय देवगन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वरुण धवन और राव इंदरजीत जैसे कई बड़े नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने मदद का आश्वासन दिया है या बड़ी रकम खेलने की बात कही है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद भी जता रहे हैं। बता दें, राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने हाल ही में एक मीडिया से बातचीत में सभी मददगारों का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि इस कठिन समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जबरदस्त सपोर्ट दिया है और कई सितारे लगातार सहायता कर रहे हैं।