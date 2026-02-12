आज जेल से छूटेंगे राजपाल यादव? कोर्ट में होगी सुनवाई, सलमान-अजय ने की मदद, पत्नी ने जताया आभार

Rajpal Yadav Bail Hearing: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक पुराने कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं। सालों तक अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2010 के एक चेक बाउंस केस में 9 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने के कारण उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। आज यानी 12 फरवरी को उनकी जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई होनी है, जिस पर परिवार और फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं।