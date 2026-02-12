शादी के बाद गलत बातों के अफवाहों पर लगा ब्रेक, प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

प्रियंका ने बताया कि एक इंटरनेशनल इंटरव्यू के दौरान शुरुआत में उनकी शादी को लेकर उम्र, धर्म और संस्कृति के अंतर को लेकर गलत बातें सुनना काफी मुश्किल था। कई बार ये सब सुनकर दिल टूट जाता था, लेकिन उन्होंने और निक ने मिलकर तय किया कि वे बाहर की बातें भले ही सुनें, उनका अपने रिश्ते पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे उन फैक्ट्स पर ध्यान देंगे जो उनके रिश्ते से जुड़े हैं, बाकी सब बातों को 'हंसते हुए अपने ऊपर से उतार देंगे।' प्रियंका ने कहा, 'हम 8 साल से साथ हैं। अगर कोई हमारी शादी टूटने की उम्मीद करता है या उस पर कंसपिरेसी बनाता है, तो ये उसकी मर्जी है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।'