12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शादी के बाद गलत बातों के अफवाहों पर लगा ब्रेक, प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Priyanka Chopra and Nick Jonas Marriage: शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अक्सर गलत अफवाहों और बेबुनियाद टिप्पणियों का सामना करते रहे हैं। लेकिन हाल ही में, दोनों ने मिलकर उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और अफवाहों पर पूरी तरह से ब्रेक लगाया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 12, 2026

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस (सोर्स: x @centristpeater के अकाउंट द्वारा)

Priyanka Chopra and Nick Jonas Marriage: बॉलीवुड और हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी को लेकर चल रही अफवाहों और अटकलों पर खुलकर अपनी राय रखी है। प्रियंका और सिंगर-एक्टर निक जोनस ने 2018 में शादी की थी। करीब 8 साल बाद भी उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब प्रियंका ने साफ कर दिया है कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग ट्रोलर्स को दिया जवाब

प्रियंका ने बताया कि एक इंटरनेशनल इंटरव्यू के दौरान शुरुआत में उनकी शादी को लेकर उम्र, धर्म और संस्कृति के अंतर को लेकर गलत बातें सुनना काफी मुश्किल था। कई बार ये सब सुनकर दिल टूट जाता था, लेकिन उन्होंने और निक ने मिलकर तय किया कि वे बाहर की बातें भले ही सुनें, उनका अपने रिश्ते पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे उन फैक्ट्स पर ध्यान देंगे जो उनके रिश्ते से जुड़े हैं, बाकी सब बातों को 'हंसते हुए अपने ऊपर से उतार देंगे।' प्रियंका ने कहा, 'हम 8 साल से साथ हैं। अगर कोई हमारी शादी टूटने की उम्मीद करता है या उस पर कंसपिरेसी बनाता है, तो ये उसकी मर्जी है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।'

इतना ही नहीं, उन्होंने निक जोनस की ईमानदारी और सादगी की भी तारीफ की। निक के माता-पिता की सरलता और संतुलन ने भी उनके रिश्ते को मजबूती दी है। प्रियंका का कहना है कि निक की दिल से ईमानदार प्रकृति उन्हें हमेशा प्रेरित करती है, खासकर एक ऐसे पेशे में जहां लोग हमेशा बदल जाते हैं।

रेड कार्पेट पर दोनों को अलग-अलग चलते दिखे

हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2026 के रेड कार्पेट पर दोनों को अलग-अलग चलते देख कुछ लोग फिर से उनकी शादी को लेकर सवाल उठाने लगे थे, लेकिन प्रियंका ने स्पष्ट कहा कि वो अब इस तरह की चीजों को नजरअंदाज कर देती हैं। उनके लिए सबसे अहम निक के साथ उनका रिश्ता और खुशी है। बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने इस इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर जो समझदारी और मजबूती दिखाई है, वो उनके व्यक्तित्व की एक खास झलक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Feb 2026 10:37 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शादी के बाद गलत बातों के अफवाहों पर लगा ब्रेक, प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी, जांच शुरू

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी, जांच शुरू
बॉलीवुड

राजपाल यादव के लिए सलमान के बाद मीका सिंह ने खोला खजाना, इतने लाख की मदद का किया ऐलान

राजपाल यादव की मदद के लिए सलमान खान, सोनू सूद, वरुण धवन के बाद मीका सिंह ने भी बड़ी सहायता का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री वालों को भी खास मैसेज दिया है।
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव की पत्नी का आया पहला रिएक्शन, फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहा…

पति राजपाल यादव को जेल में बंद 7 दिन हो गए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी राधा ने अब मीडिया के सामने आकर बात की है। वहीं, आज राजपाल यादव की कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें फैसला हो सकता है कि वह बाहर आएंगे या नहीं...
बॉलीवुड

रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी फायरिंग…रणवीर सिंह के बाद सलमान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी

Ayush Sharma Threat
बॉलीवुड

मैंने एक भी पैसा नहीं लिया…फरहान की कंपनी ने रणवीर सिंह से मांगे 40 करोड़, एक्टर ने किया पलटवार

Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.