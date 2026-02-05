सिर्फ 765 ग्राम का शरीर, थमी-सी सांसें… बेटी की जिंदगी-मौत की लड़ाई को देख टूट गए थे सिंगर

जे शेट्टी के पॉडकास्ट में बातचीत दौरान निक जोनस इमोशनल हो गए और उन्होंने बताया कि मालती का जन्म सामान्य नहीं था। वो समय से पहले पैदा हुई थीं और उनका वजन सिर्फ 1 पाउंड 11 औंस यानी करीब 765 ग्राम था। निक के अनुसार जन्म के वक्त मालती का रंग बैंगनी था और उनकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों को उन्हें बचाने के लिए तुरंत NICU में भर्ती करना पड़ा। साथ ही, निक ने आगे बताया कि उनकी बेटी को 6 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया और कई हफ्तों तक वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रहीं। ये दौर सिर्फ बच्ची के लिए ही नहीं, बल्कि माता-पिता के लिए भी बेहद कठिन था। दरअसल, कोविड-19 महामारी के बीच प्रियंका और निक ने करीब साढ़े तीन महीने तक अस्पताल में रोज 12-12 घंटे बिताए ताकि मालती को हर पल देखभाल मिल सके।