मुझे कौन देखेगा…प्रियंका चोपड़ा के साथ गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने कही ये बात, सालों बाद एक्ट्रेस ने किया खुलासा

इसी बातचीत में ईशा ने फिल्म ‘डॉन’ के मशहूर गाने की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी साझा किया। उस गाने में शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा और ईशा कोप्पिकर भी नजर आई थीं। ईशा के मुताबिक, डांस सीक्वेंस के दौरान शाहरुख ने हंसी-मजाक में कहा था कि जब प्रियंका और ईशा डांस कर रही हैं, तो उन्हें वहां बुलाने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखने वाले तो सब उन्हीं दोनों को देखेंगे। इस पर ईशा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि दर्शक तो शाहरुख खान को ही देखेंगे, बाकी कोई मायने नहीं रखता।