शाहरुख खान की ‘KING’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

Shah Rukh Khan Movie King Release Date: शाहरुख खान के फैंस के लिए इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। किंग खान ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘KING’ की रिलीज डेट का धमाकेदार ऐलान कर दिया है। इसके साथ जारी किया गया अनाउंसमेंट वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। SRK एक बार फिर बड़े पर्दे पर ऐसा तूफान लेकर आ रहे हैं, जिसे मिस करना मुश्किल होगा। फटी शर्ट, खून से सना चेहरा और बेखौफ अंदाज, वीडियो में शाहरुख का एटिट्यूड ही फैंस को पागल करने के लिए काफी है। वीडियो में SRK ये कहते हुए दिखते हैं- डर नहीं दहशत हूं।