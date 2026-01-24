शाहरुख खान की ‘KING’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

शाहरुख खान की ‘KING’ इस दिन होगी रिलीज (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Shah Rukh Khan Movie King Release Date: शाहरुख खान के फैंस के लिए इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। किंग खान ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘KING’ की रिलीज डेट का धमाकेदार ऐलान कर दिया है। इसके साथ जारी किया गया अनाउंसमेंट वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। SRK एक बार फिर बड़े पर्दे पर ऐसा तूफान लेकर आ रहे हैं, जिसे मिस करना मुश्किल होगा। फटी शर्ट, खून से सना चेहरा और बेखौफ अंदाज, वीडियो में शाहरुख का एटिट्यूड ही फैंस को पागल करने के लिए काफी है। वीडियो में SRK ये कहते हुए दिखते हैं- डर नहीं दहशत हूं।
पोस्ट शेयर करते हुए, एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, “KING सिनेमाघरों में 24 दिसंबर 2026 को थियेटर में दहाड़ने के लिए तैयार है।
पिछले साल नवंबर में शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन पर, ‘किंग’ के मेकर्स ने आने वाले ड्रामा का शानदार टाइटल वीडियो रिलीज किया था। क्लिप एक आइलैंड फैसिलिटी के बर्ड्स-आई व्यू से शुरू होती है। SRK का वॉइस-ओवर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस के साथ पूरी तरह से सिंक हो रहा था।
वॉइस-ओवर को देखकर, SRK को एक बेरहम भाड़े के सिपाही के रूप में देखा जा सकता है, जिसने यह भी भूल गया है कि उसने कितने लोगों को मारा है और उसे यह भी नहीं पता कि वे अच्छे थे या बुरे। 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम", 'किंग', शाहरुख को यह कहते हुए सुना गया।
फिल्म ‘किंग’ की स्टारकास्ट काफी दमदार है। शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, सुनील ग्रोवर, अभय वर्मा, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल भी फिल्म में नजर आएंगे।
इसके अलावा चर्चा यह भी है कि फिल्म में रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सौरभ शुक्ला, अक्षय ओबेरॉय और करणवीर मल्होत्रा जैसी बड़ी हस्तियां भी दिख सकती हैं, लेकिन इनके नामों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
