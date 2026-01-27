59 करोड़ कमाकर भी ‘बॉर्डर 2’ के हाथ रहे खाली, गणतंत्र दिवस पर नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन

Border 2 (सोर्स एक्स- @iMirchiMasala)
Border 2 Fails To Break This Record: गणतंत्र दिवस का मौका बॉलीवुड के लिए हमेशा से खास रहा है। इस दिन रिलीज होने वाली फिल्मों को दर्शकों का जबरदस्त साथ मिलता है और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। साल 2026 में सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें थीं। फिल्म ने 26 जनवरी को शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 59 करोड़ रुपये की कमाई जरूर की, लेकिन इसके बावजूद ये शाहरुख खान की ‘पठान’ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रही।
दरअसल, ‘पठान’ ने गणतंत्र दिवस पर जो आंकड़ा छुआ था, वो आज भी एक बेंचमार्क बना हुआ है। आइए नजर डालते हैं उन फिल्मों पर, जिन्होंने 26 जनवरी के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल किया और जानते हैं कि ‘बॉर्डर 2’ की पोजीशन कहां ठहरती है।
देशभक्ति की भावना से जुड़ी इस फिल्म ने 26 जनवरी को 2.90 करोड़ रुपये की कमाई की थी। कम बजट में बनी इस फिल्म ने आगे चलकर कुल 52.91 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया और वर्ल्डवाइड 96.90 करोड़ रुपये तक पहुंची।
ऋतिक रोशन स्टारर इस एक्शन ड्रामा ने 26 जनवरी को रिलीज होते ही 22.80 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 118.20 करोड़ रुपये रहा और यह सुपरहिट साबित हुई।
अक्षय कुमार की इस थ्रिलर फिल्म ने 26 जनवरी यानी चौथे दिन 14.92 करोड़ रुपये का कारोबार किया। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 95.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 142.98 करोड़ रुपये तक पहुंची।
गणतंत्र दिवस पर इस फिल्म को भी जबरदस्त फायदा मिला। 26 जनवरी को यानी पांचवें दिन ‘एयरलिफ्ट’ ने 17.80 करोड़ रुपये कमाए। भारत में इसका कुल कलेक्शन 128.10 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 228 करोड़ रुपये रहा।
ऋतिक रोशन की फिल्म ‘काबिल’ ने 26 जनवरी को 18.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 104.34 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 178.10 करोड़ रुपये रहा।
शाहरुख खान की ‘रईस’ ने 26 जनवरी को 26.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 138.63 करोड़ रुपये कमाए।
रणवीर सिंह स्टारर इस भव्य फिल्म ने 26 जनवरी को 32 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म ने भारत में 302.15 करोड़ रुपये और दुनियाभर में करीब 585 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
विक्की कौशल की इस फिल्म ने 26 जनवरी को 9.86 करोड़ रुपये कमाए। आगे चलकर इसका कुल नेट कलेक्शन 244.14 करोड़ रुपये रहा।
शाहरुख खान की ‘पठान’ ने 26 जनवरी को इतिहास रच दिया। दूसरे दिन फिल्म ने 70.50 करोड़ रुपये कमाए और यही वजह है कि यह आज भी गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है।
ऋतिक रोशन की इस फिल्म ने 26 जनवरी को 39.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 152.25 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 258.75 करोड़ रुपये रहा।
अब बात करें ‘बॉर्डर 2’ की तो फिल्म ने 26 जनवरी को 59 करोड़ रुपये कमाकर बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनाया, लेकिन यह ‘पठान’ के 70.50 करोड़ रुपये के आंकड़े से पीछे रह गई। चार दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 180 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।
