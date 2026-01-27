59 करोड़ कमाकर भी ‘बॉर्डर 2’ के हाथ रहे खाली, गणतंत्र दिवस पर नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन

Border 2 Fails To Break This Record: गणतंत्र दिवस का मौका बॉलीवुड के लिए हमेशा से खास रहा है। इस दिन रिलीज होने वाली फिल्मों को दर्शकों का जबरदस्त साथ मिलता है और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। साल 2026 में सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें थीं। फिल्म ने 26 जनवरी को शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 59 करोड़ रुपये की कमाई जरूर की, लेकिन इसके बावजूद ये शाहरुख खान की ‘पठान’ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रही।