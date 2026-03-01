रिलीज के 9 महीने बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘सैयारा’ पर एक बार फिर लगा कॉपी का आरोप

Saiyaara Film Copy Allegation: एक्टर-सिंगर अमित जाधव ने आरोप लगाया है कि 2025 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा', जिसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य किरदारों में हैं, वो उनकी 2019 की शार्ट फिल्म 'ख्वाबों' की कॉपी है। जाधव का दावा है कि दोनों कहानियों में समानता होने के बावजूद उन्हें इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मेकर्स की ओर से उनको कोई जवाब नहीं मिला।