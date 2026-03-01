13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रिलीज के 9 महीने बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘सैयारा’ पर एक बार फिर लगा कॉपी का आरोप

Saiyaara Film Copy Allegation: 2025 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' पर एक और बार कॉपी का टैग लग रहा। कुछ समय पहले भी ऑनलाइन ये सवाल उठा था कि 'सैयारा' की कहानी साल 2004 में आई कोरियाई फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' से मिलती-जुलती है। वहीं, अब एक्टर-सिंगर अमित जाधव का मानना ​​है कि 'सैयारा' उनकी शार्ट फिल्म की कॉपी है और उनको इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 13, 2026

Saiyaara Film Copy Allegation

Saiyaara Film Copy Allegation: रिलीज के 9 महीने बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' पर लगा कंटेंट कॉपी का आरोप। (फोटो सोर्स: amitjadhav06 and IMDb)

Saiyaara Film Copy Allegation: एक्टर-सिंगर अमित जाधव ने आरोप लगाया है कि 2025 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा', जिसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य किरदारों में हैं, वो उनकी 2019 की शार्ट फिल्म 'ख्वाबों' की कॉपी है। जाधव का दावा है कि दोनों कहानियों में समानता होने के बावजूद उन्हें इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मेकर्स की ओर से उनको कोई जवाब नहीं मिला।

एक्टर-सिंगर अमित जाधव का दावा (Saiyaara Film Copy Allegation)

हाल ही में एचटी सिटी से बात करते हुए जाधव ने दावा किया कि 2022 में यश राज फिल्म्स के टैलेंट डिवीजन ने उनसे कॉन्टैक्ट किया था, हालांकि, कॉन्टैक्ट करने का कारण कभी नहीं बताया गया।

उन्होंने कहा, "मैंने पिछले साल भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। दरअसल, मुझे 2022 में YRF टैलेंट से इंस्टाग्राम पर एक डायरेक्ट मैसेज मिला था, जिसमें वो मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहां किसी को नहीं जानता था, न ही मैंने कोई ऑडिशन दिया था जिसके लिए वो मुझसे बात करें।"

मेरे दोस्तों ने कहा कि वो नहीं सुनेंगे

जाधव ने आगे कहा, "सैयारा की रिलीज के एक हफ्ते बाद, मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया और कहा 'तेरा तो कहानी वही थी'। मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, यहां तक ​​कि उनके ऑफिस भी गया, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और न ही जवाब देंगे।"

एक्टर-सिंगर ने बताया कि इस घटना ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। उनके अनुसार, वो पिछले कई सालों से अपनी एक शार्ट स्टोरी को बड़ी फिल्म में बदलने की कोशिश कर रहे थे।

'मैं एक गायक हूं, इसलिए मुझे काम मिलता रहा, और इसी वजह से मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया था। लेकिन एक दिन मैंने लगभग आत्महत्या कर ली। मैं नशे में धुत था, मेरे माता-पिता ने मुझे देख लिया और इस तरह मेरी जान बच गई। मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया मुझे सफल नहीं होने देना चाहती। मुझे किसी भी ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया गया।'

'सैयारा' की रिलीज ने उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया

जाधव ने आगे बताया कि वो इस कहानी पर आधारित एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे और अपने इस प्रोजेक्ट के लिए निर्माताओं को भी राजी कर लिया था। हालांकि, 'सैयारा' की रिलीज ने उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया।

स्क्रिप्ट को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कराने की जाधव ने कहा, हालांकि, वो स्क्रिप्ट स्क्रीनराइटर असोसिएशन के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने उस समय कहानी को रजिस्टर नहीं कराया था क्योंकि उनकी शार्ट फिल्म पहले ही ऑनलाइन रिलीज हो चुकी थी।

“मैं पटकथा लेखक संघ का सदस्य हूं, लेकिन नहीं, मैंने 2019 में कहानी को पंजीकृत नहीं कराया था क्योंकि यह एक शार्ट फिल्म थी और ऑनलाइन रिलीज हो चुकी थी, जो एक सबूत भी है।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म की रिलीज के बाद उन्होंने यश राज फिल्म्स से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। “मैंने ईमेल में लिखा था कि मुझे 2022 में भी उनसे एक ईमेल मिला था, और 'सैयारा' की कहानी मेरी कहानी से मिलती-जुलती है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। मैंने दो बार ईमेल किया, कोई जवाब नहीं मिला।”

बस यही मेरी ख्वाहिश है

फिलहाल, जाधव का कहना है कि वह सिर्फ अपने काम की पहचान चाहते हैं। 'मुझे कुछ श्रेय मिलना चाहिए। या कम से कम किसी प्रोजेक्ट में मुझे कोई रोल मिल जाए। बस यही मेरी ख्वाहिश है।'

निर्देशक मोहित सूरी और यश राज फिल्म्स ने जाधव के दावों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मोहित सूरी द्वारा निर्देशित, 'सैयारा' एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है जो एक सिंगर कृष कपूर और दिल टूटने के दर्द से उबर रही सॉन्ग राइटर वाणी बत्रा की कहानी कहती है। फिल्म में कृष जब वाणी के गानों को कम्पोज करता है तो उनकी जिंदगी आपस में जुड़ जाती है, लेकिन उनके रिश्ते में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वाणी को कम उम्र में ही अल्जाइमर हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाती है।

ये भी पढ़ें

66 की उम्र में प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर नीना गुप्ता का रिएक्शन, बोलीं- ‘इन बातों से मुझे…’
बॉलीवुड
Neena Gupta Reaction on Pregnancy Rumours

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

13 Mar 2026 07:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिलीज के 9 महीने बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘सैयारा’ पर एक बार फिर लगा कॉपी का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इजरायल-ईरान तनाव के बीच भारत लौटीं लारा दत्ता ने सुनाई आपबीती, बोलीं- ‘मिसाइलों और धमाकों के…’

Lara Dutta Daughter Saira
मनोरंजन

66 की उम्र में प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर नीना गुप्ता का रिएक्शन, बोलीं- ‘इन बातों से मुझे…’

Neena Gupta Reaction on Pregnancy Rumours
बॉलीवुड

तलाक के बाद हंसिका मोटवानी का पहला पोस्ट आया सामने, बताया- ‘चाहे शादी टूट गई, लेकिन…’

Hansika Motwani First Post After Divorce
मनोरंजन

‘धुरंधर: द रिवेंज’ से पहले आदित्य धर का फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट, बोले- ‘अपने सपनों पर से कभी…’

Heartfelt Post
मनोरंजन

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.