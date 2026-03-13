इजरायल-ईरान तनाव के बीच भारत लौटीं लारा दत्ता ने सुनाई आपबीती, बोलीं- ‘मिसाइलों और धमाकों के…’

लारा दत्ता पिछले 3 साल से दुबई में रह रही हैं। उनकी बेटी सायरा वहां टेनिस की ट्रेनिंग ले रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक शुरू हुई जंग ने हालात बदल दिए। लारा ने बताया कि उनका घर जेबेल अली पोर्ट के पास है, जिसे निशाना बनाया जा रहा था। जब भी कोई मिसाइल इंटरसेप्ट होती या ड्रोन गिरता, तो उनके घर की दीवारें तक कांपने लगती थीं। हर दो घंटे में मोबाइल पर खतरे के अलर्ट आ रहे थे। लारा के अनुसार, धमाके इतने जोरदार होते थे कि घर के अंदर तक उनकी गूंज महसूस की जा सकती थी।