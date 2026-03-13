13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘धुरंधर: द रिवेंज’ से पहले आदित्य धर का फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट, बोले- ‘अपने सपनों पर से कभी…’

Aditya Dhar Emotional Post: धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर ने अपने जन्मदिन पर फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा है। उन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट फैंस को देते हुए बताया कि कैसे सपनों पर यकीन रखना जरूरी है। आइए जानते है कि मैसेज में ऐसा क्या लिखा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Charvi Jain

Mar 13, 2026

Heartfelt Post

Aditya Dhar Instagram Post (source: instagram)

Aditya Dhar Emotional Post: फिल्म 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर कामयाबी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक आदित्य धर ने कल अपना 43वां जन्मदिन मनाया। यह साल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर 'पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर' के मीम्स काफी वायरल हो रहे हैं और हर कोई उनके काम का कायल है। अपने जन्मदिन के खास मौके पर आदित्य ने काम से थोड़ा वक्त निकालकर फैंस के लिए एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल नोट लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी कामयाबी, संघर्ष और फैंस के अटूट प्यार का जिक्र किया है।

काम के साथ मनाया अपना जन्मदिन (Aditya Dhar Emotional Post for Fans)

आदित्य धर ने बताया कि वह अपने जन्मदिन के दिन भी आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी आने वाली बड़ी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के काम में बिजी थे। उन्होंने कहा कि पिछला एक साल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार साल रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें बहुत गर्व और खुशी महसूस होता है। आदित्य ने अपनी उस टीम का भी शुक्रिया अदा किया जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रही। उनका मानना है कि टीम के बिना इतनी बड़ी सफलता ना मुमकिन है।

मीम्स देखकर खुश हुए (Peak Detailing by Aditya Dhar Memes)

आजकल इंटरनेट पर आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल को लेकर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। फैंस उनकी फिल्मों में छोटी-छोटी बारीकियों की खूब तारीफ कर रहे हैं। इस पर आदित्य ने कहा, आप सबके मैसेज, ट्वीट और वो 'पीक डिटेलिंग' वाले मीम्स देखकर मेरा दिल भर आया है। काश मैं हर एक फैन को खुद जवाब दे पाता, लेकिन आप सबका प्यार मेरे लिए सबसे कीमती है। उन्होंने बताया कि वह इस सफलता को हल्के में नहीं ले रहे हैं और जानते हैं कि हर फिल्म में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है।

सपनों को लेकर फैंस को दी सलाह (Success tips by Aditya Dhar)

आदित्य ने अपने नोट के आखिर में एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात कही। उन्होंने लिखा, इस साल ने मुझे सिखाया है कि अपने सपनों पर से कभी भरोसा मत उठने देना, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों न हों। बस ईमानदारी से मेहनत करो और अपना पूरा जोर लगा दो, पूरी दुनिया आपकी मदद करेगी। उन्होंने फैंस को समझाया कि हर छोटा कदम और हर संघर्ष हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। आज वह जहां हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है।

धुरंधर से बनाई अपनी नई पहचान (Aditya Dhar Birthday Note)

आदित्य धर ने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से जो शुरुआत की थी, उसे धुरंधर ने एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। उनका यह जन्मदिन वाला मैसेज दिखाता है कि बड़ा डायरेक्टर बनने के बाद भी वह कितना अपने फैंस का ख्याल रखते हैं। फिलहाल वह वापस अपने काम पर लौट गए हैं और जल्द ही 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं।
उन्होंने नोट के अंत में लिखा अब वापस काम पर लौटने का वक्त है। मिलते हैं थिएटर में! आदित्य का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर खूब सारी बधाइयां दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

जब शेखर कपूर ने आमिर खान को कर दिया था रिजेक्ट, सालों बाद डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा
मनोरंजन
Interesting facts about Aamir Khan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

Bollywood News

Entertainment

अप​कमिंग मूवी

Published on:

13 Mar 2026 12:40 pm

Hindi News / Entertainment / ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से पहले आदित्य धर का फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट, बोले- ‘अपने सपनों पर से कभी…’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू… Mumtaz का बयान वायरल बोली- शिव और गणेश को पूजती हूं, शंकर सुंदर हैं

90 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज
मनोरंजन

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात
बॉलीवुड

Bhoot Bangla 2026 : अक्षय की ‘भूत बंगला’ राजस्थान के इन 2 महलों में हुई है शूट, असल में दिखते हैं ऐसे

bhoot bangla akshay kumar, bhoot bangla 2026, bhoot bangla shoot in Jaipur, bhoot bangla shoot in Rajasthan, bhoot bangla Chomu Palace,
लाइफस्टाइल

पति फरमान खान संग मोनालिसा बसाएंगी यहां घर, इन बड़े नेताओं का मिला साथ, चर्चाएं तेज

पति फरमान खान संग मोनालिसा बसाएंगी यहां घर, इन बड़े नेताओं का मिला साथ, चर्चाएं तेज
मनोरंजन

लव जिहाद नहीं…मोनालिसा ने दी सफाई, मां के बयान से मचा नया विवाद

लव जिहाद नहीं…मोनालिसा ने दी सफाई, मां के बयान से मचा नया विवाद
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.