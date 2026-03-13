‘धुरंधर: द रिवेंज’ से पहले आदित्य धर का फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट, बोले- ‘अपने सपनों पर से कभी…’

आदित्य धर ने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से जो शुरुआत की थी, उसे धुरंधर ने एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। उनका यह जन्मदिन वाला मैसेज दिखाता है कि बड़ा डायरेक्टर बनने के बाद भी वह कितना अपने फैंस का ख्याल रखते हैं। फिलहाल वह वापस अपने काम पर लौट गए हैं और जल्द ही 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं।

उन्होंने नोट के अंत में लिखा अब वापस काम पर लौटने का वक्त है। मिलते हैं थिएटर में! आदित्य का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर खूब सारी बधाइयां दे रहे हैं।