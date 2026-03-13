मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात

बता दें, जुबीन का निधन उस समय हुआ जब वे सिंगापुर में एक कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे। अपनी परफॉर्मेंस से ठीक एक दिन पहले स्कूबा डाइविंग के दौरान ये हादसा हुआ। शुरू में इसे एक सामान्य हादसा माना गया, लेकिन बाद में असम पुलिस ने इस मामले में आपराधिक लापरवाही और हत्या का केस दर्ज कर दिया। अब तक 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिनमें फेस्टिवल आयोजक, जुबीन के मैनेजर, उनके बैंड के कुछ मेंबर्स और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल, गरिमा सैकिया गर्ग ने सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने और विशेष कोर्ट बनाने की मांग की है, ताकि जुबीन के निधन के पीछे के सच सामने आ सकें और न्याय हो सके।