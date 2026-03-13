पति फरमान खान संग मोनालिसा बसाएंगी यहां घर, इन बड़े नेताओं का मिला साथ, चर्चाएं तेज

मोनालिसा और फरमान दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शादी और केरल में रहने की योजना के बारे में विस्तार से बात की और बताया कि केरल में रहने और शादी करने का फैसला अचानक नहीं था बल्कि उनके काम और निजी फैसलों के कारण हुआ है। साथ ही, फरमान खान ने ये भी साझा किया है कि मोनालिसा ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में मोनालिसा ने अपनी जिंदगी को लेकर नाजुक स्थिति जताते हुए शादी की बात कह दी, जिससे फरमान को भी शादी के लिए राजी होना पड़ा।