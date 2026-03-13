प्राइवेट चैट लीक होने से भड़कीं एक्ट्रेस, दी लीगल एक्शन की धमकी

ये क्लिप रश्मिका की हालिया शादी के कुछ हफ्तों बाद सामने आई है। खबरों के मुताबिक, रश्मिका मंदाना ने इसी साल 26 फरवरी को एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी की थी और अब शादी के बाद अचानक ये पुराना चैट फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, वायरल हो रहा चैट करीब 8 साल पुराना है और कहा जा रहा है कि ये उस इंटरव्यू का हिस्सा है, जो सुमन मंदाना ने एक कन्नड़ न्यूज चैनल को दिया था। उस बातचीत में उन्होंने रश्मिका और रक्षित शेट्टी के रिश्ते और सगाई के दौरान दोनों परिवारों के बीच हुए विवादों का जिक्र किया था।