लव जिहाद नहीं…मोनालिसा ने दी सफाई, मां के बयान से मचा नया विवाद

इतना ही नहीं, अब ऐसी खबरें सामने आई कि मध्य प्रदेश के महेश्वर में मोनालिसा के घर का ताला लग गया है। जब परिवार से बात की गई तो उनकी मां और दादी ने बताया कि वे बेटी के फैसले से बहुत चिंतित हैं और उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मेरी बेटी को बहकाया जा रहा है। इसी साल, मोनालिसा जनवरी माह में ही 18 साल की हुई है। परिवार के चाचा विजय ने कहा कि ये सब कैसे हो गया, वो समझ नहीं पा रहे हैं। महेश्वर थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने बताया कि परिवार की कई कॉल्स के बाद केरल की पुलिस से कनेक्ट कर मोनालिसा की लोकेशन का पता भी लगाया।