‘लव जिहाद’ के आरोपों के बीच वायरल गर्ल मोनालिसा का खुलासा, बोलीं – ‘मैं चचेरे भाई से…’

Monalisa on Love Jihad: 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान सुर्खियों में छाई मोनालिसा भोसले ने केरल के एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से परिवार के खिलाफ जाकर एक्टर और मॉडल फरमान खान से शादी कर ली है। शादी के बाद से ही कपल को लव जिहाद जैसी टिप्पणियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी के बाद मिल रहीं आलोचनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोनालिसा के पति फरमान खान ने 'लव जिहाद' के आरोपों को खारिज किया। वहीं, मोनालिसा ने भी कहा वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। खबरों के मुताबिक, दोनों की मुलाकात छह महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई थी और बाद में उन्हें प्यार हो गया।