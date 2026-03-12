मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी के बाद मोनालिसा भूली परिवार की ये बात, घरवालों के खिलाफ जाकर लिया ये बड़ा फैसला

मोनालिसा के इस फैसले ने कई लोगों को परेशान कर दिया है, खासकर उनके पुराने बयानों को देखकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी भी अपने माता-पिता को छोड़कर विदेश नहीं जाएंगी और शादी नहीं करेंगी। बता दें, एक समय मोनालिसा ने साफ तौर पर कहा था कि उनके माता-पिता ने कहा है कि जब वो चाहेंगी तब ही शादी करूंगी और उन्होंने खुद भी कहा था कि वे शादी नहीं करना चाहतीं, लेकिन अब मोनालिसा ने ये सब भुला कर अपना रास्ता खुद चुना है और अपने परिवार से अलग होकर फरमान खान के साथ नई जिंदगी की शुरूआत करने वाली हैं।