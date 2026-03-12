न मेहंदी, न सिंदूर...सुर्ख लाल साड़ी में दुल्हन बनीं कृतिका कामरा, पहली तस्वीर हुई वायरल

Kritika Kamra And Gaurav Kapur Wedding Pics: टीवी जानी-मानी एक्ट्रेस कृतिका कामरा और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर ने 11 मार्च 2026 को मुंबई में एक सादगी भरे समारोह में शादी की। ये शादी बहुत ही प्राइवेट तरीके से हुई, जिसमें उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल थे। बॉलीवुड और क्रिकेट की कई फेमस हस्तियां जैसे युवराज सिंह, जहीर खान, नेहा धूपिया और सोहा अली खान भी इस खास अवसर पर मौजूद थीं।