मनोरंजन

करण कुंद्रा से ब्रेकअप के बाद कृतिका कामरा ने जोड़ा इस क्रिकेट होस्ट संग अपना रिश्ता

Kritika Kamra Relationship With Gaurav Kapur: करण कुंद्रा से ब्रेकअप के बाद कृतिका कामरा के जिंदगी में नई खुशियां आई है। हाल ही में कृतिका ने क्रिकेट होस्ट के साथ अपना रिश्ता कंफर्म करके अपने फैंस को सरप्राइज दिया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 10, 2025

करण कुंद्रा से ब्रेकअप के बाद कृतिका कामरा ने जोड़ा इस क्रिकेट होस्ट संग अपना रिश्ता

कृतिका कामरा और गौरव कपूर (सोर्स: X)

Kritika Kamra Relationship With Gaurav Kapur: टीवी और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने अब अपनी पर्सनल लाइफ में नए प्यार को कंफर्म कर दिया है। बता दें, लंबे समय तक टीवी शो 'कितनी मोहब्बत है' के सेट से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी करण कुंद्रा के साथ चर्चित रही, लेकिन दोनों ने कुछ समय पहले अपनी राहें अलग कर ली और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद कृतिका ने पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई सीरीज में नजर आई।

कृतिका कामरा ने जोड़ा इस क्रिकेट होस्ट संग अपना रिश्ता

अब ब्रेकअप के बाद कृतिका कामरा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने से सात साल बड़े एक्टर और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर वायरल होते ही दोनों की डेटिंग की खबरें सोशल मीडिया पर छा गईं। दरअसल, तस्वीर में कृतिका और गौरव ब्रेकफास्ट के टेबल पर एक-दूसरे की फोटो खींचते नजर आ रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि दोनों एक-दूसरे के करीब हैं। साथ ही दोनों ने एक-दूसरे के निकनेम भी फैंस के सामने शेयर किए हैं।

क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर

बता दें, गौरव कपूर हिंदी फिल्मों में 'आग', 'काई पोचे', और 'बैड लक गोविंद' में नजर आ चुके हैं। इसके साथ ही गौरव क्रिकेट से जुड़े होस्टिंग और कमेंट्री के लिए ज्यादा फेमस हैं। अगर कृतिका कामरा की उम्र की बात करें तो, वे 37 साल है जबकि गौरव कपूर 44 वर्ष के हैं यानी दोनों के बीच 7 साल का फर्क है, लेकिन फैंस इस उम्र के फासले को अहमियत नहीं देते और दोनों के रिश्ते को प्यार भरा बताते हुए खुशियां बटोर रहे हैं। इतना ही नहीं, टीवी, बॉलीवुड और अब ओटीटी पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली कृतिका कामरा की ये नई जोड़ी फैंस के लिए रोमांटिक और खुशी की खबर साबित हुई है।

10 Dec 2025 03:54 pm

मनोरंजन

