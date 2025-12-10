करण कुंद्रा से ब्रेकअप के बाद कृतिका कामरा ने जोड़ा इस क्रिकेट होस्ट संग अपना रिश्ता

बता दें, गौरव कपूर हिंदी फिल्मों में 'आग', 'काई पोचे', और 'बैड लक गोविंद' में नजर आ चुके हैं। इसके साथ ही गौरव क्रिकेट से जुड़े होस्टिंग और कमेंट्री के लिए ज्यादा फेमस हैं। अगर कृतिका कामरा की उम्र की बात करें तो, वे 37 साल है जबकि गौरव कपूर 44 वर्ष के हैं यानी दोनों के बीच 7 साल का फर्क है, लेकिन फैंस इस उम्र के फासले को अहमियत नहीं देते और दोनों के रिश्ते को प्यार भरा बताते हुए खुशियां बटोर रहे हैं। इतना ही नहीं, टीवी, बॉलीवुड और अब ओटीटी पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली कृतिका कामरा की ये नई जोड़ी फैंस के लिए रोमांटिक और खुशी की खबर साबित हुई है।