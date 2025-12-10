10 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

नीलम कोठारी ने गुस्से में किया ये पोस्ट, बताया यहां का खाना खाकर हो गई थी बेहोश

Neelam Kothari Post: नीलम कोठारी ने अपने साथ हुए एक भयानक किस्से को याद किया है। उन्होंने बताया कि वह फ्लाइट का खाना खाकर बेहोश हो गई थीं। उसके बाद क्या हुआ नीलम ने सब कुछ बताया...

2 min read


मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 10, 2025

Neelam Kothari big revealed slams Airline said i Faints on Board after Meal no crew member

नीलम कोठारी

Neelam Kothari Post: एक्ट्रेस और 'फैब्यूलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' फेम नीलम कोठारी ने हाल ही में एक डरावना किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि टोरंटो से मुंबई की अपनी फ्लाइट के दौरान खाना खाने के कुछ देर बाद ही वह बेहोश हो गईं थी। इसके बाद उनके साथ और ज्यादा खराब व्यवहार हुआ। उन्होंने पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा उतारा है और स्टाफ के खिलाफ शिकायत भी की है।

नीलम कोठारी ने फ्लाइट को लेकर किया पोस्ट (Neelam Kothari Post)

नीलम कोठारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हेलो एतिहाद एयरलाइन्स, टोरंटो से मुंबई की मेरी लेटेस्ट फ्लाइट में मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उससे मैं निराश हूं। मेरी फ्लाइट न केवल 9 घंटे लेट हुई, बल्कि खाने के बाद मैं फ्लाइट में ही बुरी तरह बीमार पड़ गई और बेहोश हो गई थी।'

स्टाफ की तरफ से नहीं मिली कोई मदद (Neelam Kothari Faints on Board after Meal slams Airline)

नीलम ने आगे बताया, "एक पैसेंजर ने मुझे मेरी सीट तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन आपके स्टाफ की तरफ से न तो मुझे किसी प्रकार की मदद मिली और न ही मेरा हालचाल पूछा गया। मैंने आपके कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज इस मामले का जल्द ही निपटारा करें।"

एयरलाइंस ने दिया जवाब

एक्ट्रेस की शिकायत वाली पोस्ट पर एतिहाद एयरवेज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। एयरलाइंस ने नीलम को जवाब देते हुए लिखा, "हेलो नीलम। ये सुनकर दुख हुआ। प्लीज डायरेक्ट मैसेज में हमसे बात करें। हम इस मामले की जांच करेंगे और आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।"

नीलम कोठारी ने बॉलीवुड में 1980 और 1990 के दशक में खूब काम किया और लोकप्रियता हासिल की थी। कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद, उन्होंने ओटीटी दुनिया के रियलिटी शो 'फैब्यूलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' के जरिए कमबैक किया है।

हेमा मालिनी ने क्यों वृंदावन में रखी धर्मेंद्र की शोक सभा? बड़ा कारण आया सामने
बॉलीवुड
Hema Malini organised Dharmendra Prayer Meet In Vrindavan Sant Samaj will pay tribute

