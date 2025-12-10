नीलम कोठारी ने गुस्से में किया ये पोस्ट, बताया यहां का खाना खाकर हो गई थी बेहोश

नीलम ने आगे बताया, "एक पैसेंजर ने मुझे मेरी सीट तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन आपके स्टाफ की तरफ से न तो मुझे किसी प्रकार की मदद मिली और न ही मेरा हालचाल पूछा गया। मैंने आपके कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज इस मामले का जल्द ही निपटारा करें।"