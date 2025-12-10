नीलम कोठारी ने गुस्से में किया ये पोस्ट, बताया यहां का खाना खाकर हो गई थी बेहोश

नीलम कोठारी
Neelam Kothari Post: एक्ट्रेस और 'फैब्यूलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' फेम नीलम कोठारी ने हाल ही में एक डरावना किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि टोरंटो से मुंबई की अपनी फ्लाइट के दौरान खाना खाने के कुछ देर बाद ही वह बेहोश हो गईं थी। इसके बाद उनके साथ और ज्यादा खराब व्यवहार हुआ। उन्होंने पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा उतारा है और स्टाफ के खिलाफ शिकायत भी की है।
नीलम कोठारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हेलो एतिहाद एयरलाइन्स, टोरंटो से मुंबई की मेरी लेटेस्ट फ्लाइट में मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उससे मैं निराश हूं। मेरी फ्लाइट न केवल 9 घंटे लेट हुई, बल्कि खाने के बाद मैं फ्लाइट में ही बुरी तरह बीमार पड़ गई और बेहोश हो गई थी।'
नीलम ने आगे बताया, "एक पैसेंजर ने मुझे मेरी सीट तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन आपके स्टाफ की तरफ से न तो मुझे किसी प्रकार की मदद मिली और न ही मेरा हालचाल पूछा गया। मैंने आपके कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज इस मामले का जल्द ही निपटारा करें।"
एक्ट्रेस की शिकायत वाली पोस्ट पर एतिहाद एयरवेज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। एयरलाइंस ने नीलम को जवाब देते हुए लिखा, "हेलो नीलम। ये सुनकर दुख हुआ। प्लीज डायरेक्ट मैसेज में हमसे बात करें। हम इस मामले की जांच करेंगे और आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।"
नीलम कोठारी ने बॉलीवुड में 1980 और 1990 के दशक में खूब काम किया और लोकप्रियता हासिल की थी। कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद, उन्होंने ओटीटी दुनिया के रियलिटी शो 'फैब्यूलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' के जरिए कमबैक किया है।
