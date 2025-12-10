10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

150 करोड़ पार हुई Dhurandhar, 5 दिन में उड़ाया गर्दा, जानें साल की बाकी फिल्में कैसी रही

Dhurandhar Box Office Collection 6 : रणवीर सिंह की हालिया रिलीज 'धुरंधर' ने पहले ही सप्ताह में जबरदस्त कमाई कर दी है और 5 दिनों में 150 करोड़ के पार पहुंचकर फिल्म ने अपने सारे रिकार्ड तोड़ दिए है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 10, 2025

Dhurandhar

Dhurandhar (सोर्स: X)

Dhurandhar Box Office Collection 6 : बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस स्पाइ‑एक्शन फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में टोटल 152.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और इंडस्ट्री में सफल फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

5 दिन में 150 करोड़ हुई पार

sacnilk के अनुसार फिल्म ने India Net Collection 126.25 Cr और Worldwide Collection 193 Cr की कमाई की है। बता दें, क्रिटिक्स और फैंस दोनों ने रणवीर सिंह के एनर्जी‑भरे अभिनय और पूरी स्टारकास्ट के काम को खूब सराहा है। इतना ही नहीं, इसकी तेज मार्केटिंग, रोमांचक एक्शन‑सिक्वेंस सफलता का बड़ा कारण माना जा रहा है और फिल्म की शैली ने multiplex के साथ-साथ छोटे शहरों में भी अच्छी पकड़ बनाई है।

फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी कला का प्रदर्शन बड़ी चतुराई से किया है और फैंस के पसंद को बखूबी से समझते आए हैं, जैसे की फिल्म में अक्षय खन्ना के इंट्रोडक्शन सीन को ही लें लो, जो साधारण होते हुए भी उनका ऑरा (Aura) बनाता है। इस फिल्म में दिखाए गए पाकिस्तान के अधिकारियों को निर्दोषों की हत्या पर जश्न मनाते हुए दिखाया गया है, जिसे देख आप डर सकते है। फिल्म 'धुरंधर' की कहानी 1999 में कंधार हाईजैकिंग के इर्द-गिर्द दिखाई गई है, जहां IB चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) प्लेन के अंदर यात्रियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसका सीन बहुत खतरनाक है।

जानें साल की बाकी फिल्में कैसी रही

फिल्म 'धुरंधर' ने पहले पांच दिनों में ही अक्षय कुमार की स्काई फोर्स (112.75 करोड़), सलमान खान की सिकंदर (109.83 करोड़) और आयुष्मान खुराना की थामा (134 करोड़) जैसी कई फिल्मों के शुरुआती आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। अब ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है तो फिल्म लंबी रन तक पहुंच सकती है।

फिल्म के फाइनेंसियल ट्रेंड और दर्शक रिस्पॉन्स को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि निर्माताओं के मन में सीक्वल या दूसरे पार्ट की योजनाएं बनाई हैं, जो मार्च 2026 तक रीलीज करने की उम्मीद जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

10 Dec 2025 12:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 150 करोड़ पार हुई Dhurandhar, 5 दिन में उड़ाया गर्दा, जानें साल की बाकी फिल्में कैसी रही

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शाहरुख खान ने खुद को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- पहले नहीं आती थी नींद लेकिन अब मैं…

Shahrukh Khan
बॉलीवुड

आरजे महवश की बॉलीवुड में एंट्री, इस एक्टर संग करेंगी रोमांस, फिल्म का नाम आया सामने

RJ Mahvash bollywood debut New Movie tedhi hain par meri hain announcement romance with this actor
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जब उड़ीं डेटिंग की खबरें, एक्टर ने कहा था- मैं उन्हें पागलों की तरह…

Did Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai dhurandhar actor said i am crazy his beauty
बॉलीवुड

आखिर क्यों ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम? खुद साउथ एक्टर ने किया खुलासा

आखिर क्यों ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम? खुद साउथ एक्टर ने किया खुलासा
बॉलीवुड

हेमा मालिनी ने क्यों वृंदावन में रखी धर्मेंद्र की शोक सभा? बड़ा कारण आया सामने

Hema Malini organised Dharmendra Prayer Meet In Vrindavan Sant Samaj will pay tribute
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.