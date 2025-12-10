150 करोड़ पार हुई Dhurandhar, 5 दिन में उड़ाया गर्दा, जानें साल की बाकी फिल्में कैसी रही

Dhurandhar (सोर्स: X)
Dhurandhar Box Office Collection 6 : बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस स्पाइ‑एक्शन फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में टोटल 152.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और इंडस्ट्री में सफल फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी है।
sacnilk के अनुसार फिल्म ने India Net Collection 126.25 Cr और Worldwide Collection 193 Cr की कमाई की है। बता दें, क्रिटिक्स और फैंस दोनों ने रणवीर सिंह के एनर्जी‑भरे अभिनय और पूरी स्टारकास्ट के काम को खूब सराहा है। इतना ही नहीं, इसकी तेज मार्केटिंग, रोमांचक एक्शन‑सिक्वेंस सफलता का बड़ा कारण माना जा रहा है और फिल्म की शैली ने multiplex के साथ-साथ छोटे शहरों में भी अच्छी पकड़ बनाई है।
फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी कला का प्रदर्शन बड़ी चतुराई से किया है और फैंस के पसंद को बखूबी से समझते आए हैं, जैसे की फिल्म में अक्षय खन्ना के इंट्रोडक्शन सीन को ही लें लो, जो साधारण होते हुए भी उनका ऑरा (Aura) बनाता है। इस फिल्म में दिखाए गए पाकिस्तान के अधिकारियों को निर्दोषों की हत्या पर जश्न मनाते हुए दिखाया गया है, जिसे देख आप डर सकते है। फिल्म 'धुरंधर' की कहानी 1999 में कंधार हाईजैकिंग के इर्द-गिर्द दिखाई गई है, जहां IB चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) प्लेन के अंदर यात्रियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसका सीन बहुत खतरनाक है।
फिल्म 'धुरंधर' ने पहले पांच दिनों में ही अक्षय कुमार की स्काई फोर्स (112.75 करोड़), सलमान खान की सिकंदर (109.83 करोड़) और आयुष्मान खुराना की थामा (134 करोड़) जैसी कई फिल्मों के शुरुआती आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। अब ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है तो फिल्म लंबी रन तक पहुंच सकती है।
फिल्म के फाइनेंसियल ट्रेंड और दर्शक रिस्पॉन्स को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि निर्माताओं के मन में सीक्वल या दूसरे पार्ट की योजनाएं बनाई हैं, जो मार्च 2026 तक रीलीज करने की उम्मीद जताई जा रही है।
