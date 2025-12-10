10 दिसंबर 2025,

बुधवार

आखिर क्यों ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम? खुद साउथ एक्टर ने किया खुलासा

Rajinikanth And Aishwarya Rai: अभिनेता रंजनीकांत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि ऐश्वर्या राय ने पहली बार उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 10, 2025

आखिर क्यों ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम? खुद साउथ एक्टर ने किया खुलासा

ऐश्वर्या राय (सोर्स: X @noufalbasha)

Rajinikanth And Aishwarya Rai: सुपरस्टार रजनीकांत की 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पदयप्पा ' एक बार फिर थिएटर में री-रिलीज होने के लिए तैयार है। इस खास अवसर पर, रजनीकांत ने अपने फैंस के लिए एक खास वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से शेयर किए हैं। इस वीडियो में उन्होंने फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए हैं।

ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम

इतना ही नहीं, रजनीकांत ने बताया कि फिल्म में राम्या कृष्णन के जरिए निभाया गया आइकॉनिक विलेन 'नीलांबरी' का किरदार, जिसके लिए राम्या को जबरदस्त सराहना मिली थी, असल में फिल्म डायरेक्टर की राम्या कृष्णन पहली पसंद नहीं थीं। साथ ही सुपरस्टार ने ये भी बताया कि वो इस रोल के लिए ऐश्वर्या राय को लेना चाहते थे। इस पर रजनीकांत ने अपनी पहली पसंद के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा, "हम चाहते थे कि ऐश्वर्या राय ये रोल निभाएं।" उन्होंने ये भी बताया कि इस रोल के लिए ऐश्वर्या से कनेक्ट करने की काफी कोशिश की गई थी। रजनीकांत ने आगे कहा, "अगर ऐश्वर्या इस रोल के लिए हां कह देतीं, तो वो 2-3 साल भी इंतजार करने को तैयार थे, क्योंकि वो रोल उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।"

साउथ एक्टर ने किया खुलासा

दरअसल, सुपरस्टार के लिए ये निराशाजनक रहा, क्योंकि ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और ऐश्वर्या के मना करने के बाद टीम ने नीलांबरी के रोल के लिए श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े नामों पर भी विचार किया और रजनीकांत ने कहा कि टीम एक ऐसे कलाकार की तलाश में थी जिसकी "आंखों में पावर" हो और जो किरदार के लिए अहंकार को पर्दे पर उतार सके। तभी डायरेक्टर केएस रविकुमार ने राम्या कृष्णन का नाम सुझाया और इसके लिए राम्या कृष्णन हामी भर दी। दिलचस्प बात ये है कि रजनीकांत और ऐश्वर्या राय ने साल 2010 में साई-फाई हिट फिल्म 'एंथिरन' (रोबोट) में एक साथ काम किया और दर्शकों को उनकी जोड़ी काफी पसंद आई थी।

बता दें, इस वीडियो में रजनीकांत ने फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी कर कहा कि 'पदयप्पा' का सीक्वल बन रहा है, जिसका टाइटल 'नीलांबरी: पदयप्पा 2' होगा और सुपरस्टार ने बताया कि उनकी टीम नई फिल्म की कहानी पर चर्चा कर रही है और स्क्रिप्ट फाइनल होते ही वे इस पर काम शुरू कर देंगे।

Updated on:

10 Dec 2025 10:44 am

Published on:

10 Dec 2025 10:39 am

