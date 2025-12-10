आखिर क्यों ऐश्वर्या राय नहीं करना चाहती थीं रजनीकांत के साथ काम? खुद साउथ एक्टर ने किया खुलासा

इतना ही नहीं, रजनीकांत ने बताया कि फिल्म में राम्या कृष्णन के जरिए निभाया गया आइकॉनिक विलेन 'नीलांबरी' का किरदार, जिसके लिए राम्या को जबरदस्त सराहना मिली थी, असल में फिल्म डायरेक्टर की राम्या कृष्णन पहली पसंद नहीं थीं। साथ ही सुपरस्टार ने ये भी बताया कि वो इस रोल के लिए ऐश्वर्या राय को लेना चाहते थे। इस पर रजनीकांत ने अपनी पहली पसंद के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा, "हम चाहते थे कि ऐश्वर्या राय ये रोल निभाएं।" उन्होंने ये भी बताया कि इस रोल के लिए ऐश्वर्या से कनेक्ट करने की काफी कोशिश की गई थी। रजनीकांत ने आगे कहा, "अगर ऐश्वर्या इस रोल के लिए हां कह देतीं, तो वो 2-3 साल भी इंतजार करने को तैयार थे, क्योंकि वो रोल उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।"