Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

Jailer 2 BTS Video: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के बिहाइंड द सीन्स वीडियो सामने आया है। क्लिप को देख फैंस रोमांचित हो रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 20, 2025

Rajinikanth Jailer 2 BTS Video

रजनीकांत की 'जेलर 2' का BTS वीडियो इंटरनेट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Rajinikanth Jailer 2 BTS Video: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने इस बार दीपावली को अपने फैंस के लिए और भी खास बना दिया। सोमवार को जब वो चेन्नई में अपने घर से बाहर निकले, तो सैकड़ों फैन पहले से ही उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए मौजूद थे। जैसे ही थलाइवा बाहर आए, पूरा माहौल "हैप्पी दीपावली थलाइवा!" के नारों से गूंज उठा। रजनीकांत ने अपनी सिग्नेचर मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर फैंस का प्यार भरा अभिवादन किया।

इसी बीच, उनके चाहने वालों के लिए एक और तोहफा आया। उनकी आने वाली फिल्म ‘जेलर 2’ के मेकर्स ने सेट से एक बिहाइंड द सीन्स (BTS) वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में रजनीकांत के दमदार लुक और फिल्म की शूटिंग की झलक ने फैंस की दीपावली की खुशी दोगुनी कर दी।

देखें दमदार बीटीएस वीडियो

सन पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीटीएस वीडियो का लिंक शेयर किया। इस पोस्ट में लिखा था, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है 'जेलर 2' का एक एक्सक्लूसिव बीटीएस वीडियो, हैप्पी दीपावली।"

बीटीएस वीडियो में निर्देशक नेल्सन और संगीत निर्देशक अनिरुद्ध सेट पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रजनीकांत नेल्सन को शॉट के बारे में सुझाव देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक साथ तीन कार ब्लास्ट होते दिख रही हैं। अंत में रजनीकांत अपने स्टाइल में 'हैप्पी दीपावली' विश करते दिखाई दे रहे हैं।

‘जेलर 2’ में इस बार भी धमाका तय है। क्योंकि पहले पार्ट की तरह ही फिल्म का निर्देशन करेंगे नेल्सन दिलीपकुमार, और म्यूजिक का जादू बिखेरेंगे अनिरुद्ध रविचंदर। कहा जा रहा है कि सीक्वल में एक्शन का लेवल पहले से कई गुना ज्यादा होगा।

पहले भाग ‘जेलर’ को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब पसंद किया था। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 33 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी, जो रजनीकांत के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जाती है।

फिल्म में रजनीकांत के साथ कई इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे नजर आए थे। इनमें मोहनलाल, शिव राजकुमार, जैकी श्रॉफ, राम्या कृष्णन, तमन्ना, सुनील, योगी बाबू जैसे नामों ने फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। अब जब इसका सीक्वल आने वाला है, तो फैंस की उम्मीदें आसमान पर हैं। सबको बस इंतजार है कि इस बार ‘थलाइवा’ क्या नया तूफान लेकर लौटेंगे।

ये भी पढ़ें

फेमस डायरेक्टर ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, Rajinikanth बने कारण, पोस्ट शेयर कर बताई वजह
टॉलीवुड
Lokesh Kanagaraj-Rajinikanth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

20 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तलाक के बाद फेमस एक्ट्रेस ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

Malayalam Actress and influencer Archana Kavi Marriage
टॉलीवुड

Raju Talikote Dies: फेमस एक्टर- कॉमेडियन को आया हार्ट अटैक, शूटिंग के दौरान मौत

Raju Talikote Dies at 62
टॉलीवुड

प्रभास की ‘The Raja Saab’ को लेकर बड़ा खुलासा, प्रोड्यूसर ने बताया इस शख्स की धमकी के कारण लटकी हुई है फिल्म

Prabhas Upcoming Movie The Raja Saab Update
टॉलीवुड

कांतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी के देखिए पैरों का हाल, 500 करोड़ की धाकड़ कमाई के बाद खुला राज

Rishab Shetty
टॉलीवुड

‘कांतारा चैप्टर 1’ में देव सिर्फ कल्पना नहीं, जानिए गुलिगा-पंजुरली की असली कहानी

Indian Folk Tales
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.