दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

रजनीकांत की 'जेलर 2' का BTS वीडियो इंटरनेट ने इंटरनेट का पारा किया हाई
Rajinikanth Jailer 2 BTS Video: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने इस बार दीपावली को अपने फैंस के लिए और भी खास बना दिया। सोमवार को जब वो चेन्नई में अपने घर से बाहर निकले, तो सैकड़ों फैन पहले से ही उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए मौजूद थे। जैसे ही थलाइवा बाहर आए, पूरा माहौल "हैप्पी दीपावली थलाइवा!" के नारों से गूंज उठा। रजनीकांत ने अपनी सिग्नेचर मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर फैंस का प्यार भरा अभिवादन किया।
इसी बीच, उनके चाहने वालों के लिए एक और तोहफा आया। उनकी आने वाली फिल्म ‘जेलर 2’ के मेकर्स ने सेट से एक बिहाइंड द सीन्स (BTS) वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में रजनीकांत के दमदार लुक और फिल्म की शूटिंग की झलक ने फैंस की दीपावली की खुशी दोगुनी कर दी।
सन पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीटीएस वीडियो का लिंक शेयर किया। इस पोस्ट में लिखा था, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है 'जेलर 2' का एक एक्सक्लूसिव बीटीएस वीडियो, हैप्पी दीपावली।"
बीटीएस वीडियो में निर्देशक नेल्सन और संगीत निर्देशक अनिरुद्ध सेट पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रजनीकांत नेल्सन को शॉट के बारे में सुझाव देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक साथ तीन कार ब्लास्ट होते दिख रही हैं। अंत में रजनीकांत अपने स्टाइल में 'हैप्पी दीपावली' विश करते दिखाई दे रहे हैं।
‘जेलर 2’ में इस बार भी धमाका तय है। क्योंकि पहले पार्ट की तरह ही फिल्म का निर्देशन करेंगे नेल्सन दिलीपकुमार, और म्यूजिक का जादू बिखेरेंगे अनिरुद्ध रविचंदर। कहा जा रहा है कि सीक्वल में एक्शन का लेवल पहले से कई गुना ज्यादा होगा।
पहले भाग ‘जेलर’ को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब पसंद किया था। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 33 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी, जो रजनीकांत के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जाती है।
फिल्म में रजनीकांत के साथ कई इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे नजर आए थे। इनमें मोहनलाल, शिव राजकुमार, जैकी श्रॉफ, राम्या कृष्णन, तमन्ना, सुनील, योगी बाबू जैसे नामों ने फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। अब जब इसका सीक्वल आने वाला है, तो फैंस की उम्मीदें आसमान पर हैं। सबको बस इंतजार है कि इस बार ‘थलाइवा’ क्या नया तूफान लेकर लौटेंगे।
