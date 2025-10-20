दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

Rajinikanth Jailer 2 BTS Video: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने इस बार दीपावली को अपने फैंस के लिए और भी खास बना दिया। सोमवार को जब वो चेन्नई में अपने घर से बाहर निकले, तो सैकड़ों फैन पहले से ही उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए मौजूद थे। जैसे ही थलाइवा बाहर आए, पूरा माहौल "हैप्पी दीपावली थलाइवा!" के नारों से गूंज उठा। रजनीकांत ने अपनी सिग्नेचर मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर फैंस का प्यार भरा अभिवादन किया।