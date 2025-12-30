कौन थीं Nandini CM? पहले अपने टीवी शो में किया मौत का सीन, फिर कुछ दिन बाद खुद कर लिया सुसाइड

नंदिनी सीएम एक मशहूर कन्नड़ और तमिल एक्ट्रेस थीं। वह तमिल सीरियल 'गौरी' में मुख्य भूमिका निभा रही थीं। नंदिनी मूल रूप से कर्नाटक के कोट्टूर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कन्नड़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया था। वह 'जीवा हूवागिदे', 'संघर्ष', 'मधुमगुलु' और 'नीनाडे ना' जैसे कई लोकप्रिय कन्नड़ सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी थीं। अपनी मौत के वक्त वह 'गौरी' सीरियल में कनक और दुर्गा का चुनौतीपूर्ण डबल रोल (दोहरी भूमिका) निभा रही थीं और इसी में उन्होंने सुसाइड करने का सीन किया था और इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने सच में अपनी जिंदगी खत्म कर ली।