कौन थीं Nandini CM? पहले अपने टीवी शो में किया मौत का सीन, फिर कुछ दिन बाद खुद कर लिया सुसाइड

एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने किया सुसाइड
Actress Nandini CM Suicide: नया साल शुरू होने में महज 24 घंटे बचे हैं। ऐसे में जहां हर कोई अगला साल आने को लेकर खुश हो रहा है वहीं, टीवी इंडस्ट्री से बेहद चौंकाने वाली खबर आई कि नंदिनी CM ने बेंगलुरु में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। नंदिनी के अचानक चले जाने से उनके साथी कलाकार और परिवार गहरे सदमे में हैं।
वहीं, अब सामने आया है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने सीरियल में मरने का सीन किया था। अब सोशल मीडिया पर लोग इसे उनके सुसाइड से जोड़ रहे हैं और वो सीन भी वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं कौन है नंदिनी सीएम? अपने कौन से सीरियल में उन्होंने मरने वाला सीन शूट किया...
नंदिनी सीएम एक मशहूर कन्नड़ और तमिल एक्ट्रेस थीं। वह तमिल सीरियल 'गौरी' में मुख्य भूमिका निभा रही थीं। नंदिनी मूल रूप से कर्नाटक के कोट्टूर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कन्नड़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया था। वह 'जीवा हूवागिदे', 'संघर्ष', 'मधुमगुलु' और 'नीनाडे ना' जैसे कई लोकप्रिय कन्नड़ सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी थीं। अपनी मौत के वक्त वह 'गौरी' सीरियल में कनक और दुर्गा का चुनौतीपूर्ण डबल रोल (दोहरी भूमिका) निभा रही थीं और इसी में उन्होंने सुसाइड करने का सीन किया था और इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने सच में अपनी जिंदगी खत्म कर ली।
बता दें, शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नंदिनी के सुसाइड के बाद पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो नंदिनी ने अपने माता-पिता के नाम लिखा था। इस नोट में उन्होंने कथित तौर पर अपनी शादी को लेकर पड़ रहे भारी मानसिक दबाव का जिक्र किया। नंदिनी ने लिखा कि वह अभी शादी के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थीं, लेकिन उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा, वह पिछले कुछ समय से अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण डिप्रेशन और गंभीर इमोशनल स्ट्रेस से जूझ रही थीं।
हालांकि, पुलिस अभी इस मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट की असलियत और मौत के सही कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। नंदिनी के जाने के बाद उनके साथियों का कहना है कि वह एक बेहद समर्पित और हंसमुख कलाकार थीं, लेकिन उनके भीतर इतना बड़ा दर्द छुपा होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था।
