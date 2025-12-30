30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda: रश्मिका मंदाना इस दिन बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन, यहां लेंगे कपल सात फेरे

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Date: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट फाइनली सामने आ गई है। साथ ही कपल किस जगह सात फेरे लेंगे जगह भी पता चल गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 30, 2025

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda wedding date and Udaipur palace venue finalised

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के रिश्ते को लेकर पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे। अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इन अफवाहों पर विराम लगने वाला है।

कुछ समय पहले दोनों की सगाई की खबरें आई थीं और अब दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। साथ ही दोनों कहां साफ फेरे लेंगे ये भी पता चल गया है। खबर आ रही है कि यह चर्चित कपल इसी साल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। प्यार के महीने यानी फरवरी में होने वाली इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं।

रश्मिका और विजय की कहां होगी शादी? (Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Date)

'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रश्मिका और विजय ने अपनी शादी के लिए झीलों की नगरी उदयपुर को चुना है। बताया जा रहा है कि दोनों ने वहां एक शानदार हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है। सगाई की तरह ही इनकी शादी को भी काफी निजी (इंटीमेट) रखा जाएगा, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।

हालांकि, फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित करने की योजना भी है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी।

उम्र का फासला और बेशुमार प्यार (Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Date)

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच उम्र का 7 साल का फासला है। रश्मिका अभी 29 साल की हैं, जबकि विजय 36 साल के हैं। हालांकि, उनके बीच की केमिस्ट्री और आपसी सम्मान यह साफ बयां करता है कि उनके लिए उम्र महज एक नंबर है।

हाल ही में रश्मिका की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के एक इवेंट के दौरान विजय को उनके हाथ पर किस करते देखा गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था, जिसे फैंस ने उनके रिश्ते पर 'ऑफिशियल मुहर' की तरह देखा था।

रश्मिका-विजय की शादी की तैयारियां हुईं शुरू

दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। जब भी रश्मिका से शादी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने न तो इनकार किया और न ही हां कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि "सही समय आने पर सबको पता चल जाएगा।" लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शादी की तैयारियां काफी समय से गुपचुप तरीके से चल रही हैं।

रश्मिका मंदाना के हाथ में अक्सर दिखने वाली सगाई की अंगूठी ने भी इन खबरों को हवा देने का काम किया था। अब जब तारीख करीब आ रही है, तो फैंस को बस इंतजार है उस आधिकारिक तस्वीर का, जिसमें यह 'पावर कपल' एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आएगा।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ के ‘लुल्ली डकैत’ ने बताया कैसे शूट हुआ था पैंट में हाथ डालने वाला सीन? स्क्रीप्ट पढ़ते ही हो गए थे नर्वस
बॉलीवुड
Dhurandhar Lulli Dakait Naseem Mughal big revealed on petrol scene with ranveer singh said character was lusty

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

30 Dec 2025 10:15 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda: रश्मिका मंदाना इस दिन बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन, यहां लेंगे कपल सात फेरे

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Thalapathy Vijay: इस बड़ी वजह से छोड़ी थलापति विजय ने फिल्म इंडस्ट्री, पहली बार किया खुलासा

Thalapathy Vijay Quitting film Industry Reason revealed fans emotional for actor speech
टॉलीवुड

संध्या थिएटर भगदड़ मामला: महिला की हो गई थी मौत… अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

allu arjun
टॉलीवुड

खून से लथपथ… हाथों में हथकड़ी, धुरंधर से भी खतरनाक ‘Mysaa’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज

Rashmika Mandanna Mysaa Teaser Out
टॉलीवुड

2026 में ये एक्टर उड़ाएगा गर्दा… ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

sigma
टॉलीवुड

ओह-माय-गॉड… प्रभास को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग बदसलूकी, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

Misbehavior With Nidhi Agarwal
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.