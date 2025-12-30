Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda: रश्मिका मंदाना इस दिन बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन, यहां लेंगे कपल सात फेरे

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के रिश्ते को लेकर पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे। अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इन अफवाहों पर विराम लगने वाला है।
कुछ समय पहले दोनों की सगाई की खबरें आई थीं और अब दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। साथ ही दोनों कहां साफ फेरे लेंगे ये भी पता चल गया है। खबर आ रही है कि यह चर्चित कपल इसी साल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। प्यार के महीने यानी फरवरी में होने वाली इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रश्मिका और विजय ने अपनी शादी के लिए झीलों की नगरी उदयपुर को चुना है। बताया जा रहा है कि दोनों ने वहां एक शानदार हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है। सगाई की तरह ही इनकी शादी को भी काफी निजी (इंटीमेट) रखा जाएगा, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।
हालांकि, फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित करने की योजना भी है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच उम्र का 7 साल का फासला है। रश्मिका अभी 29 साल की हैं, जबकि विजय 36 साल के हैं। हालांकि, उनके बीच की केमिस्ट्री और आपसी सम्मान यह साफ बयां करता है कि उनके लिए उम्र महज एक नंबर है।
हाल ही में रश्मिका की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के एक इवेंट के दौरान विजय को उनके हाथ पर किस करते देखा गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था, जिसे फैंस ने उनके रिश्ते पर 'ऑफिशियल मुहर' की तरह देखा था।
दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। जब भी रश्मिका से शादी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने न तो इनकार किया और न ही हां कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि "सही समय आने पर सबको पता चल जाएगा।" लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शादी की तैयारियां काफी समय से गुपचुप तरीके से चल रही हैं।
रश्मिका मंदाना के हाथ में अक्सर दिखने वाली सगाई की अंगूठी ने भी इन खबरों को हवा देने का काम किया था। अब जब तारीख करीब आ रही है, तो फैंस को बस इंतजार है उस आधिकारिक तस्वीर का, जिसमें यह 'पावर कपल' एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आएगा।
