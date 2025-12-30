Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda: रश्मिका मंदाना इस दिन बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन, यहां लेंगे कपल सात फेरे

कुछ समय पहले दोनों की सगाई की खबरें आई थीं और अब दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। साथ ही दोनों कहां साफ फेरे लेंगे ये भी पता चल गया है। खबर आ रही है कि यह चर्चित कपल इसी साल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। प्यार के महीने यानी फरवरी में होने वाली इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं।