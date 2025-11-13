पुरुषों को हो एक बार पीरियड्स… रश्मिका मंदाना के इस बयान पर मचा था बवाल, अब एक्ट्रेस ने बताया क्यों कही थी ये बात

रश्मिका मंदाना ने पीरियड्स पर की बात
Rashmika Mandanna On Periods: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों विजय देवरकोंडा के साथ अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। वहीं, कुछ समय कुछ समय पहले रश्मिका ने एक्टर जगपति बाबू के चैट शो 'जयम्मु निश्चयमु रा' में एक अपनी इच्छा जाहिर की थी कि पुरुषों को कम से कम एक बार पीरियड यानी मासिक धर्म का अनुभव होना चाहिए, ताकि वह महिलाओं के हर महीने के दर्द को समझ सकें। इस बयान के बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था लोगों ने उन्हें पुरुषों के लिए असंवेदनशील बताया था, जिस पर अब रश्मिका ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने आखिर वो बात क्यों कही थी...
एक फैन पेज ने वह क्लिप शेयर की जिसमें रश्मिका ने अपनी राय व्यक्त की थी। ट्वीट में लिखा था, "पुरुषों के पीरियड पर रश्मिका का नजरिया, "कभी-कभी हम बस यही चाहते हैं कि हमारे दर्द और भावनाओं को समझा जाए। यह कभी भी तुलना या पुरुषों की जिम्मेदारियों को कम करने के बारे में नहीं था, लेकिन हल्के अहंकार ने इसे इस तरह से मोड़ दिया।" रश्मिका मंदाना ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, "और इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। शो और इंटरव्यू में जाने का डर मेरे लिए यही है। मैं कुछ और कहती हूं और इसे पूरी तरह से कुछ और समझ लिया जाता है।"
शो के दौरान रश्मिका ने कहा था, "हां, मैं चाहती हूं कि पुरुषों को कम से कम एक बार पीरियड हो, ताकि वे उस दर्द और तकलीफ को समझ सकें। हार्मोनल इम्बैलेंस (असंतुलन) के कारण, हम ऐसी फीलिंग महसूस करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते।" उन्होंने आगे कहा था कि पुरुषों पर यह प्रेशर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि आप उन्हें कितना भी समझाएं, वे उस एहसास को नहीं समझ पाते, इसलिए अगर पुरुषों को सिर्फ एक बार पीरियड होता है, तो उन्हें यह समझ आएगा कि यह दर्द कैसा होता है।
रश्मिका ने आगे अपने दर्द के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्हें इतना भयानक पीरियड पेन होता है कि वह एक बार बेहोश भी हो गई थीं। वहीं, अब अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करे तों रश्मिका की हाल ही में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म, 'द गर्लफ्रेंड', तेलुगु सिनेमाघरों में चल रही है और इसे खूब तारीफ मिल रही है।
