पुरुषों को हो एक बार पीरियड्स… रश्मिका मंदाना के इस बयान पर मचा था बवाल, अब एक्ट्रेस ने बताया क्यों कही थी ये बात

Rashmika Mandanna On Periods: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों विजय देवरकोंडा के साथ अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। वहीं, कुछ समय कुछ समय पहले रश्मिका ने एक्टर जगपति बाबू के चैट शो 'जयम्मु निश्चयमु रा' में एक अपनी इच्छा जाहिर की थी कि पुरुषों को कम से कम एक बार पीरियड यानी मासिक धर्म का अनुभव होना चाहिए, ताकि वह महिलाओं के हर महीने के दर्द को समझ सकें। इस बयान के बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था लोगों ने उन्हें पुरुषों के लिए असंवेदनशील बताया था, जिस पर अब रश्मिका ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने आखिर वो बात क्यों कही थी...