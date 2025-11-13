बीमार Dharmendra का हॉस्पिटल बेड से वीडियो हुआ वायरल! रोती मां प्रकाश कौर को संभालते दिखे सनी देओल

धर्मेंद्र का वीडियो हुआ वायरल
Dharmendra Video From Hospital: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, और अब वह घर लौट आए हैं। उनके परिवार ने लगभग 12 दिन एक्टर को एडमिट रखा और उसके बाद घर पर ही इलाज करने का फैसला लिया। इसी बीच, दिग्गज अभिनेता का एक बेहद निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने उनके फैंस और परिवार को चिंता में डाल दिया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र हॉस्पिटल के बेड पर बेहद गंभीर हालत में नजर आ रहे हैं और उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल मां को संभाल रहे हैं। वह काफी ज्यादा रो रही हैं।
इंस्टाग्राम पर विशाल वसीता नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। इस भावुक कर देने वाले पल में, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर फूट-फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे परिवार कितना परेशान है यह साफ नजर आ रहा है। हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन राजस्थान पत्रिका इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये कहां का है और कब का है।
इस बेहद निजी और संवेदनशील वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद लोगों ने उस यूजर की कड़ी आलोचना की है जिसने इसे रिकॉर्ड किया और शेयर किया। लोग उन्हें कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, "आपको किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए... आपको इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था।" एक अन्य ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, "इसे शेयर करने पर आपको शर्म आनी चाहिए।" एक और ने लिखा, "जिसने भी परिवार के इस दर्दनाक पल को रिकॉर्ड किया, वह बहुत गलत है... वाहेगुरु जी कृपा करो।"
धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ऐसी अफवाहें भी थीं कि अभिनेता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन बाद में परिवार के सूत्रों ने इन खबरों का खंडन कर दिया था और फिर मंगलवार 10 नवंबर को खबर आई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने मीडिया को फटकार लगाई लगाते हुए कहा था कि धरमजी एकदम स्वस्थ हैं और रिकवर हो रहे हैं।
वहीं, धर्मेंद्र 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। सनी देओल की टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया, "श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे कोई भी अफवाह न फैलाएं और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें।"
