बीमार Dharmendra का हॉस्पिटल बेड से वीडियो हुआ वायरल! रोती मां प्रकाश कौर को संभालते दिखे सनी देओल

Dharmendra Video From Hospital: धर्मेंद्र का डिस्चार्ज होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। जिसमें वह बेड पर लेटे हुए हैं और सनी देओल और बॉबी देओल कई सारे डॉक्टर्स के साथ खड़े हुए हैं और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर रो रही हैं। इसमें धर्मेंद्र को देखकर उनके फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 13, 2025

Dharmendra video viral from hospital

धर्मेंद्र का वीडियो हुआ वायरल

Dharmendra Video From Hospital: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, और अब वह घर लौट आए हैं। उनके परिवार ने लगभग 12 दिन एक्टर को एडमिट रखा और उसके बाद घर पर ही इलाज करने का फैसला लिया। इसी बीच, दिग्गज अभिनेता का एक बेहद निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने उनके फैंस और परिवार को चिंता में डाल दिया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र हॉस्पिटल के बेड पर बेहद गंभीर हालत में नजर आ रहे हैं और उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल मां को संभाल रहे हैं। वह काफी ज्यादा रो रही हैं।

हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो हुआ लीक (Dharmendra Video From Hospital)

इंस्टाग्राम पर विशाल वसीता नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। इस भावुक कर देने वाले पल में, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर फूट-फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे परिवार कितना परेशान है यह साफ नजर आ रहा है। हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन राजस्थान पत्रिका इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये कहां का है और कब का है।

वीडियो शेयर करने वालों पर लोगों ने उतारा गुस्सा (Dharmendra Hospital Video)

इस बेहद निजी और संवेदनशील वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद लोगों ने उस यूजर की कड़ी आलोचना की है जिसने इसे रिकॉर्ड किया और शेयर किया। लोग उन्हें कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, "आपको किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए... आपको इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था।" एक अन्य ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, "इसे शेयर करने पर आपको शर्म आनी चाहिए।" एक और ने लिखा, "जिसने भी परिवार के इस दर्दनाक पल को रिकॉर्ड किया, वह बहुत गलत है... वाहेगुरु जी कृपा करो।"

अफवाहों के बीच घर लौटे धर्मेंद्र (Dharmendra Health Update)

धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ऐसी अफवाहें भी थीं कि अभिनेता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन बाद में परिवार के सूत्रों ने इन खबरों का खंडन कर दिया था और फिर मंगलवार 10 नवंबर को खबर आई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने मीडिया को फटकार लगाई लगाते हुए कहा था कि धरमजी एकदम स्वस्थ हैं और रिकवर हो रहे हैं।

सनी देओल की टीम ने निजता की अपील की (Sunny Deol on Dharmendra Health)

वहीं, धर्मेंद्र 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। सनी देओल की टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया, "श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे कोई भी अफवाह न फैलाएं और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें।"

