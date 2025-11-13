बीमार Dharmendra का हॉस्पिटल बेड से वीडियो हुआ वायरल! रोती मां प्रकाश कौर को संभालते दिखे सनी देओल

Dharmendra Video From Hospital: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, और अब वह घर लौट आए हैं। उनके परिवार ने लगभग 12 दिन एक्टर को एडमिट रखा और उसके बाद घर पर ही इलाज करने का फैसला लिया। इसी बीच, दिग्गज अभिनेता का एक बेहद निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने उनके फैंस और परिवार को चिंता में डाल दिया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र हॉस्पिटल के बेड पर बेहद गंभीर हालत में नजर आ रहे हैं और उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल मां को संभाल रहे हैं। वह काफी ज्यादा रो रही हैं।