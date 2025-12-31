24 घंटे बाद सूर्यकुमार यादव मामले पर खुशी मुखर्जी ने किया बड़ा खुलासा, बताई ये सच्चाई

Khushi Mukherjee On Suryakumar Yadav: भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (SKY) को लेकर खुशी मुखर्जी को काफी ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने एक इवेंट में क्रिकेटरों को डेट करने पर कहा था कि कई क्रिकेटर उन्हें मैसेज करते हैं। इसी दौरान उनका नाम टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ जोड़ा गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। देखते ही देखते इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। अब लगभग 24 घंटे बाद खुशी ने इस पूरे मामले में एक और खुलासा किया है और उनका और सूर्यकुमार का क्या रिश्ता था वह बता दिया है।