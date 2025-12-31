24 घंटे बाद सूर्यकुमार यादव मामले पर खुशी मुखर्जी ने किया बड़ा खुलासा, बताई ये सच्चाई

खुशी मुखर्जी और सूर्यकुमार यादव
Khushi Mukherjee On Suryakumar Yadav: भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (SKY) को लेकर खुशी मुखर्जी को काफी ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने एक इवेंट में क्रिकेटरों को डेट करने पर कहा था कि कई क्रिकेटर उन्हें मैसेज करते हैं। इसी दौरान उनका नाम टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ जोड़ा गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। देखते ही देखते इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। अब लगभग 24 घंटे बाद खुशी ने इस पूरे मामले में एक और खुलासा किया है और उनका और सूर्यकुमार का क्या रिश्ता था वह बता दिया है।
खुशी मुखर्जी ने NDTV से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपना पक्ष रख और कहा, "क्या दो लोग एक दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते? सूर्यकुमार के साथ मेरे रोमांटिक रिश्ते जैसी कोई बात नहीं है।" खुशी ने स्पष्ट किया कि उनके पुराने बयानों को बिना किसी संदर्भ के पेश किया गया था, जिससे अनावश्यक गलतफहमी पैदा हो गई।
बातचीत के दौरान खुशी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से कई बातें गलत तरीके से पब्लिक के सामने आईं। उन्होंने बताया कि सूर्य से उनकी बातचीत पहले एक दोस्त के तौर पर होती थी, लेकिन अब उनके बीच कोई संपर्क नहीं है। खुशी ने यह भी साफ किया कि इस पूरे विवाद के बाद भी उनकी सूर्यकुमार यादव से कोई बात नहीं हुई है।
यह विवाद ऐसे समय में आया जब सूर्यकुमार यादव हाल ही में अपनी पत्नी देविशा के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए थे। मैदान पर सूर्य का बल्ला फिलहाल थोड़ा शांत है, लेकिन खुशी मुखर्जी की इस सफाई के बाद अब उम्मीद है कि वह बिना किसी बाहरी मानसिक दबाव के वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ध्यान दे पाएंगे। खुशी ने अपनी बातचीत के अंत में कप्तान और पूरी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
