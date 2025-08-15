क्या अश्लील वीडियो को खुशी मुखर्जी ने बनाया कमाई का जरिया, यूजर्स के विरोध के बावजूद नहीं किया कंट्रोल

खुशी मुखर्जी ने हिंदी बी-ग्रेड फिल्मों और वेब सीरीज "नूरी" (2020) और "जंगल में दंगल" (2024) में काम किया है। इसके अलावा उन्हें टीवी शो बालवीर रिटर्न्स में देखा जा चुका है। मैथोलॉजिकल शो कहत हनुमान जय श्री राम में भी देखा गया है। वह रिएलिटी शोज "एमटीवी स्प्लिट्सविला X" (2017) और "लव स्कूल" (2018) में भी दिखाई दे चुकी हैं।