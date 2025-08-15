Patrika LogoSwitch to English

क्या अश्लील वीडियो को खुशी मुखर्जी ने बनाया कमाई का जरिया, यूजर्स के विरोध के बावजूद नहीं किया कंट्रोल

Khushi Mukherjee Video: सोशल मीडिया पर आए दिन एक इंफ्लुएंसर अपने  अश्लील वीडियो को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इनका नाम खुशी मुखर्जी है। आइये जानते हैं उनके बारे में सब कुछ….

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 15, 2025

Khushi Mukherjee source of income is obscene video
खुशी मुखर्जी की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीरें

Khushi Mukherjee: खुशी मुखर्जी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। वह अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ऐसी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं जिससे वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती हैं। ये वीडियो भड़काऊ होते ऐन और इनमें वह खूब अंग प्रदर्शन करती हैं। ऐसे में नेटिजन्स उन पर "अश्लीलता फैलाने" का आरोप लगाते हैं।

खुशी मुखर्जी अश्लील वीडियो से कमाती हैं पैसा? (Khushi Mukherjee Video)

उन्होंने कुछ समय पहले अंग प्रदर्शन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था तो उन्हें बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। कई लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग तक करने लगे थे। लेकिन अब फिर उन्होंने एक और पोस्ट डाला है। इसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर वह लोगों के निशाने पर हैं।

एक्ट्रेस हैं खुशी मुखर्जी

बता दें, खुशी मुखर्जी एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2013 में तमिल फिल्म "अंजल थुरई" से की थी, लेकिन उन्हें वह मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो वह चाहती थीं।

इन फिल्मों में आ चुकी है नजर

खुशी मुखर्जी को साल 2014 में तेलुगू फिल्म "हार्ट अटैक" से थोड़ी पहचान मिली थी, लेकिन असली मोड़ एक्ट्रेस की लाइफ में उस समय आया जब साल 2019 में सब टीवी के शो "बालवीर रिटर्न्स" में उन्होंने ज्वाला परी का किरदार निभाया था।

खुशी की आय का बड़ा हिस्सा आता है वेब सीरीज और इंस्टाग्राम से

बताते हैं कि अब खुशी की आय का बड़ा हिस्सा उनकी वेब सीरीज और इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स से आता है। वह एक पोस्ट के लिए ₹1-2 लाख चार्ज करती हैं। एक बार उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपनी फोटो और वीडियो बेचकर लगभग 2 महीने में 10 करोड़ रुपये कमाये थे।

खुशी ने बनाया था अपना ऐप

दरअसल, खुशी ने एक ऐप बनाया था खुशी मुखर्जी डॉट कॉम। इसमें उन सभी को खुशी से बात करनी होती थी, कनेक्ट करना होता था। उस समय पर ये काफी अलग हुआ करता था, लेकिन आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है।

बी-ग्रेड फिल्मों में भी कर चुकी हैं काम

खुशी मुखर्जी ने हिंदी बी-ग्रेड फिल्मों और वेब सीरीज "नूरी" (2020) और "जंगल में दंगल" (2024) में काम किया है। इसके अलावा उन्हें टीवी शो बालवीर रिटर्न्स में देखा जा चुका है। मैथोलॉजिकल शो कहत हनुमान जय श्री राम में भी देखा गया है। वह रिएलिटी शोज "एमटीवी स्प्लिट्सविला X" (2017) और "लव स्कूल" (2018) में भी दिखाई दे चुकी हैं।

खुशी अपने कपड़ों को लेकर होती हैं ट्रोल

सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर खुशी की वीडियो पर कमेंट करते नजर आते हैं। कोई खुशी की तारीफ करता है तो वहीं एक बड़ी संख्या में लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और उनके अश्लीलता भरे वीडियो और कपड़ों को खराब बताते हैं। कई लोगों ने उन्हें इंडस्ट्री से बैन करने की भी मांग उठाई थी।

Published on:

15 Aug 2025 06:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या अश्लील वीडियो को खुशी मुखर्जी ने बनाया कमाई का जरिया, यूजर्स के विरोध के बावजूद नहीं किया कंट्रोल

