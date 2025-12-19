भारती सिंह के घर 'छोटे मेहमान' की खबर पर सेलेब्स हैरान, कहा-'मुझे लगा लड़की होगी...'

इसके बाद, ईशा ने खुशी से झूम उठी और कहा, "लेकिन मैंने पिंक कलर पहना है, मुझे लगा था लड़की होगी।" इतना ही नहीं, ईशा के अलावा तेजस्वी प्रकाश भी भारती के दूसरे बच्चे के जन्म की खबर सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए भारती और हर्ष को बधाई दी। तो वहीं, देबिना बनर्जी और उनके पति गुरमीत चौधरी इस खबर को सुनकर बेहद खुश हुए। देबिना ने खुशी से कहा, "सही में हो गया क्या, वाह बधाई हो भारती। आज तो सेलिब्रेशन है।"