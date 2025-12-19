19 दिसंबर 2025,

भारती सिंह के घर ‘छोटे मेहमान’ की खबर पर सेलेब्स हैरान, कहा-‘मुझे लगा लड़की होगी…’

Bharti Singh 2nd Baby: भारती सिंह के घर 'छोटा मेहमान' आने की खबर ने सेलेब्स के बीच काफी हंगामा मचा दिया है। इस गुडन्यूज से भारती सिंह के फैंस भी काफी उत्साहित हैं और उनके नए सफर के लिए ढेरों दुआएं भेज रहे हैं।

मुंबई

Shiwani Mishra

Dec 19, 2025

भारती सिंह के घर 'छोटे मेहमान' की खबर पर सेलेब्स हैरान, कहा-'मुझे लगा लड़की होगी...'

Bharti Singh 2nd Baby: कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर दूसरे बेटे के आने की खबर ने कई लोगों को दंग कर दिया है। बता दें, लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 की स्टार ईशा मालवीय तो तब और भी चौंक गईं जब पैप्स ने उन्हें ये गुड न्यूज सुनाई।

भारती सिंह के घर 'छोटे मेहमान' की खबर पर सेलेब्स हैरान

वायरल भयानी के जरिए शेयर किए गए एक वीडियो में पैपराजी ने जब ईशा से कहा, "भारती को लड़का हुआ है, तो ईशा ने हैरानी से पूछा, क्या? बेबी हो गई उसकी? शुरू में उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने फिर से पूछा, "नहीं… हो गई क्या?" जब उन्हें भरोसा हुआ कि ये खबर सच है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा, मुझे लग नहीं रहा है वैसे।"

इसके बाद, ईशा ने खुशी से झूम उठी और कहा, "लेकिन मैंने पिंक कलर पहना है, मुझे लगा था लड़की होगी।" इतना ही नहीं, ईशा के अलावा तेजस्वी प्रकाश भी भारती के दूसरे बच्चे के जन्म की खबर सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए भारती और हर्ष को बधाई दी। तो वहीं, देबिना बनर्जी और उनके पति गुरमीत चौधरी इस खबर को सुनकर बेहद खुश हुए। देबिना ने खुशी से कहा, "सही में हो गया क्या, वाह बधाई हो भारती। आज तो सेलिब्रेशन है।"

फैमिली ट्रिप के दौरान अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की

खबरों के अनुसार, 'लाफ्टर शेफ्स' सीजन 3 की शूटिंग के दौरान उनकी तबियत खराब हो गई थी, जिससे भारती सिंह को तुरंत एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं, उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया इस खुशी के मौके पर उनके साथ थे। दरअसल, भारती और हर्ष ने स्विट्जरलैंड की अपनी फैमिली ट्रिप के दौरान अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। फिरहाल, भारती के यहां बधाइयां आनी शुरू हो गई है।

19 Dec 2025 01:34 pm

