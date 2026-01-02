खौफनाक मंजर और रोंगटे खड़े करने वाला सस्पेंस, साउथ की इस फिल्म का पोस्टर आते ही मची सनसनी

demonte colony 3 poster (सोर्स: X @KollyCensor)
Demonte Colony 3 First Look: नए साल 2026 का आगाज सिनेमा लवर्स के लिए बेहद मजेदार है, खासकर हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए बेहद दमदार रहा है। साउथ की फेमस और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हॉरर फ्रेंचाइजी 'डेमोंटे कॉलोनी' के तीसरे पार्ट का ऑफिशियल ऐलान हो गया है। साथ ही, साल के पहले ही दिन मेकर्स ने 'डेमोंटे कॉलोनी 3' का पहला लुक शेयर कर फैंस की धड़कनें और भी बढ़ा दी हैं।
बता दें, फिल्म के पहले पोस्टर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। पोस्टर में एक्टर रहस्यमयी तरीके से कुर्सी पर बैठे दिखे है, जिसके साथ एक डरावनी टैगलाइन लिखी है- 'अंत अभी बाकी है' (The end is yet to come)। ये नोट साफ कर रहा है कि इस बार खौफ की कहानी पिछले 2 पार्ट्स से भी ज्यादा भयानक और खौफनाक होने वाली है। फिल्म में मुख्य अभिनेता अरुलनिधि एक बार फिर डबल रोल में नजर आ सकते हैं, जैसा कि उन्हें दूसरे पार्ट में देखा गया था।
'डेमोंटे कॉलोनी' सीरीज की शुरुआत 2015 में हुई थी और सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी ये पहली फिल्म ने 17 करोड़ की कमाई कर सबको हैरान कर दिया था। इसके 9 साल बाद 2024 में 'डेमोंटे कॉलोनी 2' रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। करीब 15-20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 85 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया और ये साल की सबसे सफल तमिल फिल्मों में शुमार हुई। अब निर्देशक आर. अजय ज्ञानमुथु इसके तीसरे भाग के साथ खौफ का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं।
फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से दूसरा पार्ट खत्म हुआ था। पहले पार्ट में हमने 4 दोस्तों को एक भुतहा बंगले में आत्माओं से जूझते देखा था, तो वहीं दूसरे पार्ट में डेबी (प्रिया भवानी शंकर) और रघु (अरुलनिधि) ने शापित घर के काले इतिहास और रहस्यमयी किताब के राज खोले थे। बता दें, तीसरे पार्ट में इसी शापित विरासत और अधूरी रह गई बुराई का सामना करते हुए दिखाया जाने वाला है और इसकी कहानी बहुत ही दमदार होने वाली है।
इतना ही नहीं, फिल्म का निर्देशन आर. अजय ज्ञानमुथु कर रहे हैं, जिन्होंने इस सीरीज के पिछले दोनों सुपरहिट पार्ट्स को लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में अरुलनिधि के साथ प्रिया भवानी शंकर, अर्चना रविचंद्रन, मुथुकुमार और मीनाक्षी गोविंदराजन जैसे बड़े स्टार्स अपनी भूमिकाएं दोहराते नजर आ सकते हैं। बता दें, हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए 'डेमोंटे कॉलोनी 3' साल 2026 की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बन गई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग