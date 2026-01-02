खौफनाक मंजर और रोंगटे खड़े करने वाला सस्पेंस, साउथ की इस फिल्म का पोस्टर आते ही मची सनसनी

'डेमोंटे कॉलोनी' सीरीज की शुरुआत 2015 में हुई थी और सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी ये पहली फिल्म ने 17 करोड़ की कमाई कर सबको हैरान कर दिया था। इसके 9 साल बाद 2024 में 'डेमोंटे कॉलोनी 2' रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। करीब 15-20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 85 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया और ये साल की सबसे सफल तमिल फिल्मों में शुमार हुई। अब निर्देशक आर. अजय ज्ञानमुथु इसके तीसरे भाग के साथ खौफ का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं।