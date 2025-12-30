2025 की सबसे खौफनाक फिल्में, ‘सिनर्स’ से ‘थामा’ तक, जिसने तोड़े व्यूअरशिप रिकॉर्ड, देखें कौन सी है सबसे डरावनी

Horror Movies Of 2025: इस साल विदा लेने को है और कुछ ही दिनों में हम नए साल 2026 का स्वागत करने वाले है लेकिन साल 2025 को भुला पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये साल थ्रिल, डर और सस्पेंस से भरपूर और मजेदार है। बता दें, इस साल कई ऐसी हॉरर फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों के दिल दहला दिए, चाहे वो थिएटरों में हो या OTT प्लेटफॉर्म पर हम आपको 2025 की टॉप 5 हॉरर फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिसे देख थर्रा जाएंगे आप। तो चलिए, इन दमदार हॉरर फिल्मों की एक अलग दुनिया में चलते हैं।