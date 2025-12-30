30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

2025 की सबसे खौफनाक फिल्में, ‘सिनर्स’ से ‘थामा’ तक, जिसने तोड़े व्यूअरशिप रिकॉर्ड, देखें कौन सी है सबसे डरावनी

Horror Movies Of 2025: 2025 में हॉरर फिल्मी दुनिया ने एक बार फिर दर्शकों को डराने और रोमांचित करने का नया समां बनाया है। 'सिनर्स' से लेकर 'थामा' तक, कई फिल्में रिलीज हुईं जिन्होंने ना सिर्फ व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि हॉरर प्रेमियों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 30, 2025

2025 की सबसे खौफनाक फिल्में, 'सिनर्स' से 'थामा' तक, जिसने तोड़े व्यूअरशिप रिकॉर्ड, देखें कौन सी है सबसे डरावनी

2025 की सबसे खौफनाक फिल्में (सोर्स: X)

Horror Movies Of 2025: इस साल विदा लेने को है और कुछ ही दिनों में हम नए साल 2026 का स्वागत करने वाले है लेकिन साल 2025 को भुला पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये साल थ्रिल, डर और सस्पेंस से भरपूर और मजेदार है। बता दें, इस साल कई ऐसी हॉरर फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों के दिल दहला दिए, चाहे वो थिएटरों में हो या OTT प्लेटफॉर्म पर हम आपको 2025 की टॉप 5 हॉरर फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिसे देख थर्रा जाएंगे आप। तो चलिए, इन दमदार हॉरर फिल्मों की एक अलग दुनिया में चलते हैं।

सिनर्स (Sinners)
कहां देखें- Jio Hotstar

इस साल की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में से एक 'सिनर्स' ने दर्शकों को खूब डराया। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो, 2 जुड़वा भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सालों बाद अपने होमटाउन लौटते हैं, उसके बाद एक बुरी आत्मा उनका इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। इसकी कहानी बहुत ही दमदार है, इसे देख आप चैन से सो नहींं पाएंगे।

थामा (Thamma)
कहां देखें- Amazon Prime Video

'थामा' जैसी हॉरर फिल्म ने भी साल 2025 में थिएटरों में खूब जलवा बिखेरा। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म में हल्के अंदाज में हॉरर पुट देखने को मिला, जो इसे एक हॉरर-कॉमेडी का टच देता है। आप इस दिलचस्प फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

बारामूला (Baramulla)
कहां देखें- Netflix

7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'बारामूला' एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है। बता दें, मानव कौल और भाषा सुम्बली स्टारर ये फिल्म कश्मीर के बारामूला में बच्चों के गायब होने की जांच पर बेस्ड थी। पुलिस ऑफिसर के घर में छुपे राज और कश्मीरी पंडितो की कहानी को डरावने तरीके से दिखाया गया है। इसकी अलग स्टोरीलाइन और रोंगटे खड़े करने वाले सीन ने इसे खास बनाया।

डायस इरा (Dies Irae)
कहां देखें- Netflix

'डायस इरा' भी इस लिस्ट में शामिल है। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स की गर्लफ्रेंड की मौत रहस्यमयी तरीके से होती है और ये कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। क्योंकि इसे देखकर आप इसमें खो जाने वाले है।

द भूतनी (The Bhootni)
कहां देखें- Amazon Prime Video

    1 मई को थिएटर्स में आई 'द भूतनी' एक हॉरर-कॉमेडी थी। संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी स्टारर ये फिल्म कॉलेज कैंपस में एक 'वर्जिन ट्री' पर रहने वाली भूतनी की कहानी पर बेस्ड है, जो हंसाती और डराती है पर इसकी कहानी मजेदार है। तो, अगर आप भी नए साल से पहले कुछ डरावना और रोमांचक देखना चाहते हैं, आप इसे ट्राई कर सकते है।

